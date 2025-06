Atitude antidesportiva de jogador contra River Plate viraliza; veja

O norueguês Marius Høibråten, capitão do Urawa Reds, causou grande repercussão nas redes sociais após não cumprimentar nenhum de seus adversários na partida contra o River Plate. O time japonês enfrenta o River Plate-ARG, no Lumen Field, pela primeira rodada do grupo E do Mundial de Clubes. A atitude do jogador não foi bem recebida pelos internautas, que criticaram a postura antidesportiva. Assista ao vídeo abaixo;

Como chega o River Plate no Mundial?

O time comandado por Marcelo Gallardo chega aos Estados Unidos com moral elevada. Em 2025, os números impressionam: a equipe sofreu apenas uma derrota e tem um aproveitamento de quase 70%. Na Libertadores, avançou de forma invicta para as oitavas de final como líder de seu grupo. A sequência do River no Mundial incluí Urawa Reds, Monterry e Inter de Milão, respectivamente.

Em sua estreia pelo Mundial, o River vai conquistando a vitória parcial por 1 a 0, sobre o Urawa Reds, clube japonês. O gol de Facundo Colidio, marcado aos 12 minutos do primeiro tempo, foi o único da partida até então.

