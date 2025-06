Dupla campeã do mundo pela Argentina em 2022, Julián Alvarez e Lionel Scaloni estão juntos mais uma vez para a disputa de partidas das Eliminatórias. O assunto em alta no país, porém, não é a disputa do torneio que pode consagrar o tetra, mas sim o futuro da joia Franco Mastantuano, que estaria perto de assinar com o Real Madrid.

Para Julián, que também é cria do River Plate, Mastantuono deve seguir o coração, e não as cifras financeiras. Pela primeira vez na carreira, Franco atuou com a camisa do time principal da Argentina. Dessa vez, o meia atuou por cerca de seis minutos na vitória de 1 a 0 contra o Chile.

— Estou feliz pelos garotos que ganharam tempo de jogo, pela estreia de Mastantuono, por Nico Paz. Felizmente, sempre surgem bons jogadores. Essa é a história do futebol argentino. Sempre há qualidade. Temos que apoiar os jogadores mais jovens para que eles possam entrar e jogar com confiança — iniciou.

— Conversei um pouco com ele. A verdade é que tudo o que está acontecendo com ele me deixa muito feliz. Ele é muito jovem, mas as coisas que ele faz em campo e como se comporta fora dele o fazem parecer mais velho. Na idade dele, ele já fez coisas incríveis. Ele tem uma qualidade impressionante. Ele é um craque. Desejo a ele o melhor, que continue crescendo. Depende do que ele decidir. Não sei o que vai acontecer. Que ele escolha com o coração, faça o que achar melhor para ele e continue crescendo — concluiu.

Franco Mastantuono pela Argentina contra o Chile (Foto: Reprodução/Argentina)

Lionel Scaloni reflete sobre o futuro de Mastantuono

Mesmo sem ter convocado Mastantuono na última Data Fifa, Lionel Scaloni mudou de ideia e o chamou para os jogos do calendário atual. Ao término da partida, o treinador fez breve análise, valorizando o futuro da joia.

— Acho que ele tem um grande futuro. Obviamente, temos que lidar com ele da maneira que achamos que devemos. Podemos cometer erros... mas ele tem apenas 17 anos, e isso é importante saber. Ele tem um grande futuro pela frente. Mas, ei, também temos um ótimo time, e ele vai nos ajudar a ficar ainda mais fortes — disse.

