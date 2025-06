River Plate chega desfalcado para jogo decisivo do grupo E

O River Plate terá desfalques importantes para a partida decisiva contra a Inter de Milão, nesta quarta-feira (25), às 22h (de Brasília), em Seattle, pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes.

Após o empate sem gols com o Monterrey, os argentinos desperdiçaram a chance de garantir vaga antecipada nas oitavas de final e, além disso, perderam três jogadores por suspensão: os meias Kevin Castaño, Enzo Pérez e Giuliano Galoppo.

O volante Castaño foi expulso no segundo tempo do duelo contra os mexicanos, enquanto Enzo Pérez e Galoppo receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

As advertências geraram reclamações por parte do elenco, que criticou a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincic.

- Deram cartões muito rápido para mim e para o Kevin (Castaño). São faltas que, com uma conversa, ficaria tudo bem. São muito rigorosos nesse sentido. Mas confio que quem o Marcelo (Gallardo) escalar fará um grande jogo - declarou Enzo Pérez.

O volante Kevin Castaño será um dos desfalques do River Plate para a partida decisiva do grupo E contra a Inter de Milão (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Como ficou a situação do Grupo E

Apesar de liderar o grupo com quatro pontos, o River precisa pontuar contra a Inter para avançar sem depender de outros resultados. Em caso de derrota, uma vitória do Monterrey diante do já eliminado Urawa Red Diamonds elimina os argentinos da competição.

O confronto entre Monterrey e Urawa acontece também na quarta-feira, às 22h, no Rose Bowl, em Los Angeles. Os japoneses ainda não pontuaram no torneio, enquanto os mexicanos somam dois empates e mantêm chances de classificação.

