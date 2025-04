O Al-Ahly já é um rival conhecido do Palmeiras no Mundial de Clubes e vai enfrentar o time brasileiro pela terceira vez na competição em 2025. A equipe do Egito é a segunda colocada no campeonato do país, mas tem um desempenho muito ruim na Copa da Liga Egípcia.

Jogadores do Pharco celebram gol contra o Al-Ahly (Foto: Reprodução / X)

Disputando a fase de grupos, o clube do Egito perdeu todos os jogos e está eliminado (checar). O time estreou em casa contra o Enppi e foi derrotado pelo placar de 1 a 0. Depois, visitou o El Geish pela segunda rodada e também perdeu, dessa vez por 3 a 1. Jogando com um time alternativo última rodada, o Al-Ahly foi derrotado novamente jogando em casa. O Pharco fez 2 a 1 e ficou com os três pontos do jogo.

Com as três derrotas em três jogos, o adversário do Palmeiras no Mundial está fora de mais uma competição no futebol egípcio. Agora, as possibilidades de título do Al-Ahly antes do torneio organizado pela Fifa estão no campeonato nacional e na Champions League da África.

A equipe entra em campo no sábado para enfrentar o Mamelodi Sundows, do grupo do Fluminense no Mundial, pela semifinal da competição da África. Com a partida de ida realizada fora de casa, boa parte dos jogadores viajou para a África do Sul de maneira antecipada para realizar a preparação para o confronto

Fifa divulga árbitros escolhidos para atuar no Mundial de Clubes com dois brasileiros

Mesmo com a queda na Copa da Liga Egípcia, o Al-Ahly foi derrotado apenas seis vezes na temporada, metade delas na competição que tem o mesmo formato de disputa do Mundial. O clube do Egito tem um aproveitamento de quase 64% em todos os jogos da temporada 24/25.

Palmeiras invicto contra o Al-Ahly

Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Al-Ahly teve o Palmeiras em seu caminho duas vezes na história e não venceu em nenhuma oportunidade. No último encontro, o clube brasileiro conquistou a vitória na semifinal do Mundial de Clubes de 2022 por 2 a 0 e avançou para a decisão contra o Chelsea.

Já a primeira partida entre os dois aconteceu na edição de 2021 e terminou empatada por 0 a 0. O resultado aconteceu na decisão pelo terceiro lugar do Mundial e acabou com a vitória do clube marroquino por 3 a 2 nos pênaltis.

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium