Nesta quarta-feira (14), o Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no grupo F do Mundial, foi octacampeão seguido do Campeonato Sul-Africano. O título veio com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chippa United fora de casa, com dois gols do brasileiro Arthur Sales. Com a vitória desta quarta, o Mamelodi não pode mais ser alcançado pelo Orlando Pirates, segundo colocado da competição que, no momento, está a 15 pontos de distância. O time agora soma 15 títulos da era moderna da Premiership, da África do Sul.

Antes de disputar o Mundial, o Mamelodi - que tem grande hegemonia no futebol da África do Sul - joga a final da Champions League africana contra o Pyramids, do Egito, em busca de seu segundo título continental na história.

Ronwen Williams, goleiro do Mamelodi Sundowns, será adversário do Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução / X)

Time foi expulso do Campeonato Sul-Africano em abril

O Mamelodi Sundowns só foi campeão da Premiership, da África do Sul, graças à expulsão do Royal AM da competição em abril. O clube foi expulso devido ao agravamento dos problemas financeiros que levaram os curadores a assumirem os assuntos do clube sediado em Durban.

Veja o que diz o regulamento da liga para este tipo de situação: