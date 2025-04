O Mamelodi Sundowns vai enfrentar o Fluminense na terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Antes disso, o time da África do Sul vai disputar a final da Champions da África. O clube conseguiu um empate emocionante contra o Al-Ahly, que enfrenta o Palmeiras no torneio, nesta sexta-feira (25). O 1 a 1 no jogo de volta levou o clube sul-africano à decisão da competição da CAF.

Depois do 0 a 0 no jogo de ida, disputado na África do Sul, o Al-Ahly contou com a força de sua torcida para tentar a vitória no Egito. Lotado, o Estádio Internacional do Cairo foi o palco do jogo que definiu o finalista da Liga dos Campeões da África.

Os donos da casa inauguraram o placar na primeira etapa. Aos 24, Emam Ashour lançou Taher Mohamed, que bateu de primeira na saída do goleiro para balançar as redes. Depois do gol, o Al-Ahly sofreu bastante diante de seus torcedores.

A principal chance do Mamelodi Sundowns saiu dos pés de Lucas Ribeiro. Aos 20 do segundo tempo, o brasileiro deu um ótimo passe para Morena, que dominou mal e desperdiçou a grande chance de igualar o placar.

Árbitro não marca pênalti em Lucas Ribeiro (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Os Sundowns seguiram em busca do gol e reclamaram de um pênalti não marcado em Lucas. O brasileiro foi atingido por um pisão na grande área, depois de um pouco mais de três minutos, o árbitro de campo revisou o lance no monitor de vídeo, mas não marcou a penalidade sobre o brasileiro. Dahane Beida, da Mauritânia, é um dos 35 árbitros de campo que atuarão no Mundial de Clubes.

No fim do segundo tempo, os visitantes conseguiram o empate. Após um bate rebate na área, a bola tocou em Yasser Ibrahim e morreu no fundo das redes. No regulamento da CAF, os gols marcados fora de casa servem como critério de desempate. Por isso, o Mamelodi está na final da Champions Africana, que será disputada em duas partidas entre o fim de maio e o início de junho.

Jogadores do Mameloi Sundonws coemoram gol de empate contra o Al-Ahly (Foto: Khaled Desouki / AFP)

Mamelodi Sundowns x Fluminense no Mundial de Clubes

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium