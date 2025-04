Um dos rivais do Palmeiras no Mundial de Clubes tenta lidar com uma crise disciplinar a menos de dois meses do início da competição. O Porto, que enfrenta o clube brasileiro na estreia das equipes no torneio, estuda afastar definitivamente um de seus defensores antes do início da competição.

Jogadores do Porto aplaudem torcida. (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Segundo o jornal Record, de Portugal, o clube pode não utilizar mais o Tiago Djaló, que está emprestado pela Juventus até o fim de junho. Os prazos do acordo entre as equipes permitem que o zagueiro de 25 anos dispute pelo menos a primeira fase do Mundial de Clubes. Uma pequena extensão no vínculo também daria ao defensor a possibilidade de atuar nas fases eliminatórias da competição, mas o acordo não deve ser prorrogado.

A medida do clube português acontece depois de um episódio que também envolve jogadores brasileiros do elenco. Otávio, zagueiro revelado pelo Flamengo, comemorou seu aniversário de 23 anos na segunda-feira (21). Além dele, William Gomes, cria do São Paulo, Tiago Djaló e mais um atleta teriam ficado na comemoração até 4h (horário em Lisboa), acima do permitido pela diretoria, devido ao treino marcado para terça (22) às 15h30.

Tiago Djaló, zagueiro afastado pelo Porto (Foto: Reprodução / X)

Entre os atletas envolvidos no episódio, Djaló é o único que não pertence ao Porto e o que deve receber a punição mais dura. O treinador da equipe, Martín Anselmi, se pronunciou sobre o caso em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"O tema é inevitável, até porque foi público. A nós treinadores, ou a qualquer líder, este tipo de episódios nos leva a diferentes reflexões. Como líder do grupo, devo tomar uma posição e ter uma postura clara. Gosto de refletir sobre as diferentes posturas e visões. Por um lado, o Porto, como qualquer instituição ou empresa, tem um regulamento. Esse regulamento não se cumpriu, as regras não se cumpriram, e aplicaram-se as multas correspondentes aos diferentes níveis de infração. Me parece justo, pois as regras são para cumprir", disse.

Momento do Porto na temporada

Eliminado de todas as competições que disputou, o Porto tem apenas a parte final do Campeonato Português no calendário antes do Mundial de Clubes. Na quarta posição, o clube já garantiu uma vaga em alguma competição europeia na próxima temporada. No entanto, resta definir em qual competição da Uefa o clube lusitano estará no segundo semestre de 2025.

Samuel Omorodion lamenta derrota Porto (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Com a atual configuração da Liga Portugal, é provável que o Porto consiga se classificar para os playoffs da Conference League ou da Liga Europa. O clube ocupa a quarta posição e já não pode mais ser alcançado por outras equipes do Campeonato Português.

Até a estreia na competição da Fifa, o grupo comandado por Martín Anselmi disputará quatro partidas oficiais pelo Campeonato Português. O Palmeiras enfrenta o Porto no Mundial no sábado, dia 15 de junho, pela primeira rodada do Grupo A. O jogo acontece às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.