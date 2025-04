Pep Guardiola voltou a atualizar a situação de Haaland, principal atacante do Manchester City, neste sexta-feira (25). O camisa 9 se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e deve ter condições de atuar no Mundial de Clubes. Segundo o treinador da equipe inglesa, o atacante apresenta uma boa evolução, mas ainda não tem um prazo exato para retornar aos treinos.

Haaland acompanha jogo do Manchester City no banco de reservas (Foto: Oli Scarff / AFP)

— Ele se sente melhor. Eu disse anteriormente (não sei quando ele voltará) — disse, em entrevista coletiva.

Haaland se lesionou a vitória sobre o Bournemouth, pela FA Cup, no fim de março. Desde então, o camisa 9 já perdeu cinco partidas do Manchester City e tem poucas chances de voltar a atuar em competições inglesas. O City ainda disputa a Copa da Inglaterra e as rodadas finais da Premier League.

No início de abril, Pep Guardiola falou sobre o prazo estimado de recuperação do atacante norueguês. O treinador informou à imprensa que o atacante deveria se ausentar por um período que pode variar entre cinco a sete semanas. Caso a estimativa se cumpra, Haaland volta a treinar no meio de maio.

— Não é uma lesão confortável. Você torce o tornozelo e depois precisa enfaixar. Não é confortável. Ele não é um cara pequeno, mas está melhorando aos poucos. Ainda não treina com o time, mas vamos ver como ele se sai — completou Guardiola.

Números de Haaland pelo City na temporada

Haaland comemora gol marcado emk Manchester City x Brighton Oli Scarff / AFP

Na temporada 2024/25, Haaland tem sua menor média de gols por jogo desde que chegou ao City. Até o momento, o norueguês tem 30 gols marcados em 40 partidas, mantendo uma média de 0,75 gol por jogo. O atacante de 24 anos foi titular nos 28 jogos que disputou pela Premier League e ainda aparece como terceiro colocado na artilharia do campeonato.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Manchester City (ING) x Wydad Casa Blanca (MAR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Manchester City (ING) x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Juventus (ITA) x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium