O Palmeiras faz sua estreia no Mundial de Clubes de 2025 contra o Porto, no dia 15 de junho, em Nova York. Primeiro rival do Verdão no torneio, o clube português perdeu as chances de título na Liga Portugal no último final de semana e entrou de vez em crise.

No sábado, o Porto entrou em campo pela 31ª rodada do Campeonato Português e foi derrotado pelo Estrela Amadora por 2 a 0. O resultado tirou as remotas chances de título do clube, que tem 13 pontos a menos que o líder da competição, com apenas nove a serem disputados nas próximas rodadas.

Pepê em Estrela Amadora x Porto

Além de ficar sem o título, o Porto também perdeu as chances de disputar a Liga dos Campeões. O clube consegue chegar no máximo a 71 pontos no Campeonato Português e ficar na terceira posição. Com isso, as possibilidades de participação em alguma competição continental na próxima temporada estão concentradas na Liga Europa ou na Liga Conferência.

Indisciplina no elenco

Recentemente, quatro jogadores do Porto foram punidos pelo clube por estarem em uma festa na véspera de um treino do time. O grupo de atletas desrespeitou o horário estabelecido pelo clube e sofreu diferentes tipos de punições não divulgadas na íntegra.

Tiago Djaló, zagueiro afastado pelo Porto

Otávio, zagueiro revelado pelo Flamengo, comemorou seu aniversário de 23 anos na segunda-feira (21). Além dele, William Gomes, cria do São Paulo, Tiago Djaló e mais um atleta teriam ficado na comemoração até 4h (horário em Lisboa), acima do permitido pela diretoria, devido ao treino marcado para terça (22) às 15h30. Djaló está emprestado pela Juventus até junho e pode retornar ao clube antes do prazo estipulado no contrato.

Técnico do Porto em risco

Martín Anselmi, de 39 anos, assumiu o comando do Porto em janeiro deste ano. O argentino trocou o Cruz Azul, do México, pelo clube português no meio da temporada e tem números que começam a ser questionados à frente da equipe de Portugal. Até o momento, são sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Martín Anselmi, treinador do Porto

Com um aproveitamento de 49%, o trabalho de Anselmi já é alvo de críticas por parte de torcedores e da imprensa. Após a chegada do jovem treinador, o clube foi eliminado nos playoffs da Liga Europa e não conseguiu engrenar na briga pelo título do Campeonato Português.

Segundo o jornal O Jogo, a continuidade de Martín será avaliada nos próximos dias e o desempenho e os resultados das últimas três rodadas da liga nacional serão levados em consideração pela diretoria. A demissão não está descartada.

Diretoria do Porto questionada

As críticas dos torcedores do Porto não se restringem apenas ao elenco e ao treinador, mas também atingem a diretoria. André Villas-Boas, ex-treinador de equipes como Chelsea, Olympique de Marselha e do próprio Porto, ganhou a eleição para a presidência do clube português em abril de 2024.

Pixação em muro do Estádio do Dragão pede saída de André Villas-Boas

Um jantar para celebrar o aniversário do primeiro dos quatro anos de mandato de André e de outros membros da diretoria foi marcado para o domingo. No entanto, depois do resultado ruim, o evento foi cancelado. Villas-Boas foi alvo direto de protestos com pichações nos muros do Estádio do Dragão.

Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 19 de junho, Domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium