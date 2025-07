Tem favorito? Rivaldo cita Flamengo ao analisar Palmeiras x Chelsea no Mundial

Palmeiras e Fluminense entram em campo para definir seus destinos no Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4). O Alviverde encara o Chelsea às 22h, enquanto o Tricolor pega o Al-Hilal mais cedo, às 16h. Para o ex-jogador Rivaldo, o duelo entre o time paulista e os ingleses não tem favorito. O pentacampeão citou a vitória do Flamengo sobre os Blues para analisar o jogo.

- É difícil fazer uma previsão porque desde que perdeu para o Flamengo esse time do Chelsea cresceu bastante e vem jogando cada vez melhor, então não consigo ver um favorito nesse jogo que sem dúvidas será incrível de assistir. Mas o Palmeiras tem tudo para conseguir essa vitória. Se jogar com foco, vai garantir sua vaga na semifinal - disse o ex-jogador à "Betfair".

Rivaldo projeta Fluminense x Al-Hilal no Mundial

O ex-jogador também analisou a partida entre Fluminense e Al-Hilal, que acontece em Orlando. Para Rivaldo, a estratégia de Renato Gaúcho está sendo fundamental para o sucesso da equipe até aqui. O pentacampeão também rasgou elogios ao goleiro Fábio e ao zagueiro Thiago Silva.

- Vencer um time como a Inter, que é o atual vice-campeão da Champions, é algo muito importante para a história do time. O Fluminense está jogando bem, com vontade e defensivamente está fazendo um trabalho espetacular, seguindo bem o que o Renato Gaúcho gosta de fazer em campo e, eu concordo muito com esse estilo dele: que ele sabe o momento exato de quando dá pra sair jogando e quando você precisa se livrar da bola e não correr esses riscos desnecessários em jogos importantes. Ele já falou que não gosta de passar por isso como o Flamengo sofreu, por exemplo, o Renato pensa completamente diferente - disse Rivaldo.

- O Fábio está de parabéns por tudo que vem fazendo no Fluminense aos 44 anos e jogando em um nível incrivelmente alto. É espetacular ver ele jogando e quebrando recordes de partidas sem tomar gol. Thiago Silva é um cara muito bom para o time todo, ainda mais porque ele sabe ouvir todo o time. Acho que todo mundo viu quando o Thiago Silva falou com o grupo e o Renato respeitou a opinião dele, aplicando isso no jogo. Essa é uma característica que ele tem por ter jogado tantos anos e entender as dificuldades que só o jogador consegue ver dentro do campo - completou.

