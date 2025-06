O Chelsea vai enfrentar o Flamengo pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 e os jogadores da equipe londrina sabem que o desafio diante do time brasileiro não será fácil. Em entrevista concedida à Fifa, Enzo Fernández, titular na equipe de Enzo Maresca, falou sobre o confronto com o clube carioca.

Enzo Fernandez comemora gol do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

— Flamengo é um clube enorme, que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor — disse.

O camisa 8 do Chelsea conhece bem a paixão dos torcedores sul-americanos. Revelado pelo River Plate, Enzo Fernández deixou a América do Sul e foi para o Benfica em 2022. O argentino atuou no clube português por apenas cinco meses e foi vendido ao time de Londres por cerca de 121 milhões de euros em 2023.

No Chelsea, Enzo já chegou ao clube inglês como unanimidade. Em sua primeira temporada, disputou 22 jogos, sendo titular em todos os confrontos. Nos anos seguintes, teve um desempenho ainda melhor, com grande destaque para a temporada 2024/25, na qual atingiu 22 participações diretas em gols em 46 jogos disputados.

Com uma temporada de altos e baixos, o Chelsea encerrou sua participação na Premier League na quarta posição e garantiu uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Além disso, conquistou o título da Conference League no fim da temporada e ganhou uma injeção de ânimo para o Mundial de Clubes.

Enzo Fernández comemora gol marcado pelo Crystal Palace (Foto: by Glyn KIRK / AFP)

— É uma competição muito importante, principalmente por ser global. O mundo estará assistindo, e tentaremos dar o melhor que pudermos. Está quase no final da temporada para nós, então vamos buscar um último esforço e dar tudo de nós para conquistar o título, o que seria um feito enorme para o clube — falou.

Ao lado do Flamengo, o Chelsea é um dos favoritos na briga pela liderança do Grupo D do Mundial de Clubes. Os dois times se enfrentam na segunda rodada da primeira fase do torneio.

Flamengo x Chelsea no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field