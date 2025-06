Os rivais de Flamengo e Botafogo no Mundial de Clubes tiveram resultados opostos em seus últimos jogos antes da estreia no torneio. Na noite do domingo (8), pela MLS, o Los Angeles FC, adversário do Flamengo, venceu de virada, enquanto o Seattle Sounders, que encara o Botafogo, foi derrotado e terminou o jogo com dois a menos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Derrota e expulsões: a noite do rival do Botafogo

O Seattle Sounders, adversário do Botafogo, teve uma noite para esquecer no BC Place. A equipe foi derrotada por 3 a 0 para o Vancouver Whitecaps. Jeevan Badwal, Daniel Ríos e Damir Kreilach marcaram para o time da casa. Para piorar a situação, o Seattle terminou a partida com apenas nove homens em campo, após os defensores Nouhou e Jon Bell receberem cartões vermelho no segundo tempo, complicando a preparação do time comandado por Brian Schmetzer. O Sounders vai para o Mundial na sexta posição da Conferência Oeste.

(Foto: Olivia Vanni/Getty Images/AFP)

Virada, show de Bouanga e gol de Giroud: a vitória do rival do Flamengo

Em Los Angeles, a história foi diferente para o LAFC. No BMO Stadium, a equipe venceu o Sporting Kansas City por 3 a 1 e ampliou sua sequência invicta para dez jogos em todas as competições. Apesar do domínio (21 finalizações contra 5), o time saiu atrás no placar, com gol de Dejan Joveljic para o Kansas City aos 39 minutos do primeiro tempo.

continua após a publicidade

A reação veio nos acréscimos, quando o zagueiro Eddie Segura empatou de cabeça após escanteio cobrado por Denis Bouanga. Na segunda etapa, o próprio Bouanga sofreu e converteu um pênalti, virando o jogo para o LAFC. Já nos acréscimos finais, o centroavante francês Olivier Giroud recebeu assistência de Bouanga, que terminou com um gol e duas assistências, e selou a vitória por 3 a 1.

Protestos marcam jogo em Los Angeles

A partida no BMO Stadium também ficou marcada por questões extracampo. A torcida do Los Angeles FC realizou diversos protestos nas arquibancadas contra as ações do presidente dos EUA, Donald Trump, e a presença da Guarda Nacional na cidade. A cidade de Los Angeles, que tem forte presença de comunidades latinas, vive uma onda de protestos contra medidas para deportação de imigrantes.

continua após a publicidade

As estreias no Mundial de Clubes

As estreias dos rivais de Flamengo e Botafogo no Mundial já têm data e hora marcadas.

O Seattle Sounders enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 15 de junho, às 23h (horário de Brasília), no Lumen Field. O LAFC encara o Chelsea na segunda-feira, 16 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional