Depois do golaço no final de semana no triunfo do Flamengo sobre o Vitória pela segunda rodada do Brasileirão, a Fifa voltou seus olhos para Arrascaeta. O uruguaio foi destacado no site oficial do Mundial de Clubes de 2025.

Na contagem regressiva para o início da competição, a entidade organizadora destacou uma importante marca do camisa 10 do Rubro-Negro. Faltam 68 dias para a primeira partida do campeonato, exatamente o mesmo número de assistências do uruguaio no Brasileirão. Desde o início da disputa por pontos corridos no ano de 2003, o jogador é o terceiro com mais passes para gols na competição.

Arrascaeta fica atrás apenas de Everton Ribeiro, que também teve passagem marcante pelo Flamengo, e de Dudu, que atualmente defende o Cruzeiro. Os brasileiros têm, respectivamente, 69 e 71 assistências na competição nacional. O artigo também destaca o papel de Arrascaeta como artilheiro no Flamengo.

Arrascaeta jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Barradao pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

"Arrasca é mais que um armador. Ele tem, como meia, 76 gols em todas as competições desde sua estreia pelo Mengão em 2019. O jogador da seleção do Uruguai tem média de mais de um gol ou assistências a cada dois jogos pelo Flamengo e conquistou 15 títulos pelo clube desde 2019", diz trecho da publicação.

Arrascaeta é o terceiro jogador do atual elenco do Flamengo com mais gols marcados pelo clube. Pedro lidera a estatística com 137, seguido por Bruno Henrique, com 101, e o uruguaio, que fecha o pódio com 76. O camisa 10 tem 91 assistências, somando 167 participações diretas em 302 jogos.

A publicação da Fifa relembra que Arrascaeta foi concorrente do prêmio Puskás em 2018 e em 2020 com seus golaços por Cruzeiro e Flamengo. Pelo time mineiro, o uruguaio marcou de voleio no clássico contra o América-Mg. Pelo Rubro-Negro, Arrasca balançou as redes com uma linda e inesquecível bicicleta contra o Ceará.

Ordem dos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2025

Flamengo x Espérance (TUN) - segunda-feira, 16 de junho, às 22h (de Brasília)

Flamengo x Chelsea (ING) - sexta-feira, 20 de junho, às 15h (de Brasília)

Flamengo x adversário a definir* - terça-feira, 24 de junho, às 22h (de Brasília)

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.