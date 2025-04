O adversário do Botafogo na primeira fase do Mundial de Clubes 2025, Seattle Sounders, foi derrotado pelo San Diego Football Club por 3 a 0 em partida válida pela sétima rodada da Major League Football (MLS). Os gols da partida foram marcados por Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy e Hirving Lozano.

continua após a publicidade

O Seattle Sounders está no Grupo B do Mundial de Clubes, com Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. A equipe dos Estados Unidos se classificou para a competição após vencer Liga dos Campeões da Concacaf de 2022.

Hirving Lozano após o terceiro e último gol da partida (Foto: Reprodução/Instagram/San Diego Football Club)

O jogo

O San Diego Football Club iniciou a partida com grande intensidade e logo no segundo minuto abriu o placar. Após uma jogada curta de escanteio, o mexicano Hirving Lozano foi até a linha de fundo e cruzou para Jeppe Tverskov, que empurrou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

continua após a publicidade

Nos minutos seguintes, o Seattle Sounders tentou reagir ao pressionar a equipe adversária no campo defensivo, mas, apesar de algumas tentativas, não conseguiu levar real perigo ao gol adversário.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o San Diego ampliou a vantagem com uma transição rápida. O artilheiro Anders Dreyer invadiu a área e rolou para Aníbal Godoy que, próximo à marca do pênalti, fez o segundo gol. O terceiro e último gol da partida veio ainda na primeira etapa. Após recuperar a bola na defesa, Jasper Loffelsend foi lançado em velocidade e passou para Lozano, que marcou de maneira tranquila, decretando o 3 a 0 ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Seattle Sounders seguiu com a maioria do tempo com a bolanos pés, mas com dificuldade de levar perigo ao gol adversário. Em uma das poucas chances de gol, Obed Vargas forçou um erro do zagueiro adversário, e a bola sobrou para Daniel Musovski, que estava praticamente na pequena área. No entanto, o goleiro Carlos Dos Santos fez uma defesa espetacular, impedindo o gol de honra do time visitante.

No geral, o San Diego FC soube aproveitar suas oportunidades de forma eficiente, enquanto o Seattle Sounders enfrentou dificuldades para criar jogadas perigosas ao gol adversário. Vale destacar que dois dos gols de San Diego foram de contra ataques após a perda de bola dos Sounders no ataque.

O momento do Seattle Sounders

A fase não é boa para a equipe do oeste dos Estados Unidos, a equipe não vence há cinco jogos na atual temporada. A última vitória foi na goleada sobre o Los Angeles FC por 5 a 2, no dia 8 de março. Após sete rodadas da MLS, a equipe ocupa a décima segunda colocação da conferência oeste.

Confira os jogos do Seattle Sounders no Mundial de Clubes 2025

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 Seattle Sounders (EUA) x Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 Seattle Sounders (EUA) x PSG (FRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field