A eliminação da Inter de Milão para o Fluminense no Mundial de Clubes criou uma crise no time italiano. Logo após a derrota por 2 a 0, o capitão e craque da equipe, Lautaro Martínez, não mediu palavras e fez um forte desabafo. Em um recado que pareceu ter alvos certos, Lautaro critica elenco da Inter e expõe o racha interno: — Vi muitas coisas que não gostei — afirmou.

continua após a publicidade

'Quem não quer ficar, que vá embora'

As palavras do capitão foram duras e diretas, ditadas pela decepção da eliminação. A imprensa italiana especula que o recado foi principalmente para o meia Çalhanoğlu, que tem parecido "distante do projeto" do clube.

— Quem não quer ficar aqui tem que ir embora, meu recado é claro — disparou Lautaro. — Nesta equipe você tem que querer estar, pelo patamar que colocamos a Inter e onde devemos continuar a mantê-la. Não vou citar nomes, mas vi muitas coisas que não gostei.

continua após a publicidade

Lautaro no aquecimento. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Análise da eliminação e pedido de desculpas do craque da Inter

Sobre o jogo contra o Fluminense, Lautaro admitiu a má atuação da equipe no primeiro tempo e creditou o mérito ao time de Renato Gaúcho.

— No primeiro tempo, não estivemos no jogo. Sofremos um gol, erramos muitas decisões e, depois do gol nos primeiros minutos, eles se defenderam em bloco baixo e bem — analisou o atacante, que também citou o cansaço. — Fazia calor, mas há um pouco de cansaço mental e de jogadores que nos faltam. Agora, peço desculpas aos torcedores e às pessoas que vieram até aqui para estar conosco.

Temporada com 'zero títulos'

O desabafo do argentino também refletiu a frustração de uma temporada desgastante e sem conquistas para o clube italiano.

— Foi uma temporada longa e cansativa, feita de muitos golpes. Ficamos com zero títulos e temos que recomeçar da melhor forma no próximo ano. Nestes últimos cinco anos nós vencemos e temos que ser um grupo unido como no ano da segunda estrela (20º título italiano) — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense