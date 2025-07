Fluminense x Chelsea: Renato detalha orientação para defesa tricolor

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense de Renato Gaúcho encara o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira (8). Nesta segunda, véspera do duelo, o treinador concedeu entrevista coletiva em Nova Jersey, depois do último treinamento do clube carioca antes do jogo contra o time inglês.

Na coletiva, Renato deu detalhes da postura que fez o Tricolor ter a defesa vazada pouquíssimas vezes no Mundial de Clubes. O treinador, que estará no comando do Fluminense pela sexta vez na competição na partida com os ingleses, ainda não foi derrotado.

— Bom, depende muito do estilo de jogo também do adversário. Depende dos atacantes que eles têm em campo. Depende da maneira que eu coloco o meu time em campo. Porque muitas vezes quando você joga com três zagueiros, o adversário também tem dois atacantes. Então sempre fica na sobra e é importante que os outros dois saiam na caça. Porque não adianta no momento que um atacante do adversário sai para receber essa bola.

— Se o meu zagueiro não sair com ele, ele vai receber essa bola, vai virar e aí com certeza vai trazer problemas para a gente. Então muitas vezes é essencial isso. No momento que você tem esse esquema com três zagueiros, é natural que um dos zagueiros do lado saia na caça. Justamente porque ele sabe que tem a sobra.

Renato Gaúcho na coletiva de imprensa antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Franck Fife / AFP)

— Então, por isso que eu falo, depende muito também do esquema do adversário. E eu tenho visto também exatamente isso nessa Copa do Mundo, duelos individuais. Porque são jogadores com uma capacidade muito alta que você tem que evitar ao máximo de dar espaço para eles, para que eles possam pensar.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.