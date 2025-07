Técnico do Chelsea projeta jogo contra Fluminense e minimiza Thiago Silva

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca projetou o jogo contra o Fluminense e relembrou os duelos com Flamengo e Palmeiras. O Tricolor será a terceira equipe brasileira que os Blues irão enfrentar no Mundial de Clubes.

- A gente aprende coisas novas de cada jogo. De diferentes países e treinadores. As duas equipes brasileiras (Flamengo e Palmeiras) foram muito boas e com muita energia. Acreditamos que será igual (contra o Fluminense).

No Mundial de Clubes, o Chelsea foi derrotado pelo Flamengo na fase de grupos, mas venceu o Palmeiras nas quartas de final. Diante do Fluminense, os Blues buscam uma vaga na decisão do inédito torneio da Fifa.

Na sequência, Enzo Maresca foi questionado sobre Thiago Silva, que atuou pelo Chelsea antes de ser repatriado pelo Fluminense. O treinador afirmou que está satisfeito com os nomes do atual elenco e que não prepara o time para enfrentar apenas um jogador.

- Estou feliz com os nossos jogadores. Nós respeitamos o Thiago, mas não preparamos o jogo para um jogador.

Nesta terça-feira (8), Chelsea e Fluminense se enfrentam, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Tricolor é o único representante brasileiro no torneio, uma vez que Real Madrid e PSG disputam a semifinal na outra chave.

Chelsea com problemas diante do Fluminense

O Chelsea conta com desfalques de peso para enfrentar o Fluminense, na semifinal do Mundial de Clubes. O zagueiro Colwill e o centroavante Liam Delap foram punidos com cartões amarelos diante do Palmeiras e estão suspensos da partida diante dos cariocas.

