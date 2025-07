NOVA JERSEY (EUA) — Na véspera do duelo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes, Renato Gaúcho concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa e foi questionado sobre a importância de Thiago Silva no elenco Tricolor.

O zagueiro de 40 anos é titular absoluto, comandante da defesa e capitão do Fluminense de Renato Gaúcho. O treinador falou sobre um dos atletas mais importantes do elenco, exaltou sua liderança e defendeu sua convocação para a Seleção Brasileira.

Thiago Silva celebra vitória do Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução)

— O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente. Uma que eu costumo falar que ele é um monstro jogando, dispensa comentários sobre o futebol dele. Eu volto a repetir, na minha simples opinião, é um jogador de Copa do Mundo ainda, tem todas as condições de jogar a próxima Copa, mas aí já é um problema do Ancelotti — disse o Treinador

No Fluminense desde julho de 2024, Thiago Silva disputou 40 jogos desde seu retorno ao clube carioca. Em mais da metade das partidas em que o zagueiro atuou (21) o Tricolor não sofreu gols. Com uma carreira vitoriosa na Europa, o defensor é uma liderança fora e, principalmente, dentro de campo, como destacou Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho cumprimenta Thiago Silva após jogo do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

— É um cara que tem nos ajudado bastante, conhece muito o futebol europeu, conhece muito bem a maneira que o Chelsea joga. Troquei bastante ideias com ele, é praticamente um treinador dentro de campo pela experiência dele, por ter jogado Copas do Mundo, por ter jogado muito tempo aqui fora. A experiência dele tem sido fundamental, juntamente com o futebol dele. É um cara que procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo, porque muitas vezes o treinador está longe e não consegue mandar essa orientação e ele faz esse papel de treinador dentro do campo — falou.

Thiago Silva na comissão técnica?

Ainda sem cravar o fim de sua carreira, Thiago Silva já trata sua passagem pelo Fluminense como a reta final de seu trabalho como jogador profissional. Na manhã desta segunda-feira, o zagueiro falou que tem tentado ajudar a comissão técnica do Fluminense na preparação para o jogo com o Chelsea.

Thiago Silva na zona mista antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Sharon Prais / Lance!)

— Procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhes interessantes. Eu tive pouco tempo atrás em Londres e aí fui aos treinos. É claro que a gente não pode abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, acho que isso é o mais importante. Eu não conheço tanto o Maresca, mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns bem próximos de mim. Eu fico feliz com esse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação — revelou.

Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020. Inicialmente, o jogador assinou com o clube inglês por uma temporada, com opção de prorrogação do contrato por mais um ano. O zagueiro chegou aos Blues desacreditado e sem muita expectativa pelo lado da imprensa e da torcida. Em pouco tempo, Thiago se tornou titular e um pilar defensivo para o Chelsea. Aos 37 anos, ele foi fundamental na conquista da Champions League de 2020/21.