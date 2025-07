Renato Gaúcho destaca trabalho mental do Fluminense no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense de Renato Gaúcho encara o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira (8). Nesta segunda, véspera do duelo, o treinador concedeu entrevista coletiva em Nova Jersey, depois do último treinamento do clube carioca antes do jogo contra o time inglês.

Ao ser questionado sobre esquema do jogo, marcação individual em Cole Palmer e o trabalho psicológico do Flu, Renato foi discreto nos dois primeiros questionamentos, mas destacou o trabalho mental e o foco da equipe para o confronto da semifinal. Ele, inclusive, exaltou a importância de ter lideranças mais experientes como Thiago Silva e Fábio.

— Três em um: o esquema, o time, será só na hora do jogo. Marcação especial (em Cole Palmer) não, só na hora do jogo. Agora, a parte psicológica eu trabalhei bastante meu grupo nessa Copa do Mundo. E, sem dúvida alguma, tem sido importante, inclusive, o próprio Thiago Silva. A experiência dele perante o grupo, o Fábio... A gente procura conversar, principalmente, com os jogadores mais jovens e colocar na cabeça deles todos que se a gente chegou até aqui, é porque temos condições. Vamos enfrentar um adversário muito poderoso, nós sabemos disso. Mas, pode ter certeza que na parte psicológica do meu grupo, meu time está bem preparado.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.