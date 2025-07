NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense encara o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes na terça-feira (8). Nesta segunda, véspera do duelo, o treinador Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva em Nova Jersey, depois do último treinamento do clube carioca antes do jogo contra o time inglês.

Ao ser questionado sobre a parte tática do jogo e sua forma de preparação para os confrontos contra os times da competição, Renato questionou a imprensa esportiva.

Renato Gaúcho na coletiva de imprensa antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Franck Fife / AFP)

— Eu assisto aos jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática, faço o que eles fazem exatamente, pedido nas preleções e nos treinamentos, e tem dado certo, acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Muita gente, às vezes, gosta de criticar, gosta de falar de parte tática. Mas a pergunta que eu faço para vocês também, de vez em quando, é claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que vocês entendem mais que um treinador de tática? — questionou.

O treinador, que estará no comando do Fluminense pela sétima vez no Mundial de Clubes na partida com o Chelsea, ainda não foi derrotado na competição. Apenas o Real Madrid conseguiu o mesmo feito do Tricolor no torneio da Fifa. Na sequência da resposta, Renato Gaúcho sugeriu que parte da imprensa debata tática com treinadores em um programa ao vivo.

O treinador do Fluminense reclamou das críticas feitas por jornalistas baseadas em resultados. Renato desafiou a imprensa convidando para o debate e também elogiou o trabalho dos treinadores dos times brasileiros que participaram do Mundial de Clubes.

— Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho, querendo ou não, a opinião de vocês, do Abel, do Filipe e do Renato. Porque eu acho que os clubes brasileiros fizeram um grande Mundial. Infelizmente, a gente enfrenta esses poderosos e alguém tem que passar. Eles voltaram, mas eles fizeram um bom trabalho aqui também. E da mesma forma que o Fluminense. Então, eu espero que os próprios treinadores brasileiros sejam mais valorizados — disse Renato, antes do duelo entre Fluminense x Chelsea.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

No domingo, o time viajou para Nova Jersey, onde realizou um treino fechado no Harrison Stadium. Nesta segunda-feira (07), o grupo treina novamente no estádio e o treinador Renato Gaúcho e alguns atletas do elenco conversam com a imprensa.

Na terça-feira (08), a delegação deixa o hotel em Nova Jersey por volta das 13h30 (de Brasília) rumo ao MetLife Stadium. Às 16h (de Brasília) a bola rola para Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes.