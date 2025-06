Renato conquistou sua quinta vitória seguida com o Fluminense ao derrotar o Internacional por 2 a 0, com gols de Kevin Serna e Paulo Baya. O time se impôs no Beira-Rio e, na opinião do treinador, fez uma de suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Por conta da vitória, o Tricolor foi a 20 pontos e reassumiu a quinta colocação, se mantendo na cola do líder, que agora é o Flamengo, com quatro pontos a mais. Além disso, abriu vantagem para os times que vem abaixo: o Bahia, com 18 e Mirassol e Atlético-MG, com 17.

➡️ Fluminense marca cedo e vence o Internacional no Beira-Rio

— Quase que o tempo todo o Fluminense teve o domínio. Tudo que nós treinamos e programamos para esta partida, aconteceu. O Internacional não jogou mal, o Fluminense que não deixou o Internacional jogar. Sabíamos que íamos encontrar os espaços para conseguir jogar. Acho que foi uma das melhores partidas que fizemos no Campeonato Brasileiro. Viemos aqui, tomamos conta do jogo e os três pontos nos colocam na parte de cima da tabela novamente.

continua após a publicidade

Jogadores do Fluminense agradecem à torcida peresente no Beira Rio, em Porto Alegre (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A ausência de Cano e Keno trouxe preocupações para o Fluminense, mas Kevin Serna se aproveitou da situação. O atacante viu a vaga de artilheiro em aberto e se colocou à disposição. O gol marcado diante do Colorado foi seu sétimo na temporada e o levou à vice-artilharia do time - Cano é o líder, com 14 bolas na rede.

— Serna, como todos os outros jogadores, é importante. Todos têm a minha confiança independente de quem joga. Importante é dar conselhos, corrigir os defeitos. O futebol brasileiro está muito chato, todo mundo cobra e vem descarregar os problemas que tem em casa nos jogadores. Não tem que dar bola para quem vai ao estádio vaiar.

continua após a publicidade

A partida marcou a despedida do Fluminense no futebol brasileiro, que agora vira a chave para o Mundial de Clubes. O Tricolor estreia na competição no dia 16 de junho, contra o Borussia Dortmund, no Metlife Stadium, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Depois, enfrenta o Ulsan, da Coréia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

— A gente sabe que vai enfrentar as melhores equipes do mundo. O objetivo, como todas as outras equipes, é chegar à final. Mas sabemos o quanto é difícil. Importante é o prazer de estar disputando esse Mundial. Vamos ver. Meu grupo está bem e esperamos fazer um bom papel. Agora a gente vai começar a pensar no Mundial. Viajamos na próxima sexta-feira. Prazer enorme disputar esse torneio e esperamos ir bem.

O calendário da sequência do Brasileirão ainda não está definido em detalhes, mas o Flu volta a jogar entre os dias 12 e 14 de julho, contra o Mirassol. Se o clube cair na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, volta para o Rio de Janeiro provavelmente antes do fim de junho, já que a última partida será no dia 25. Assim, terá cerca de duas semanas de trabalho antes do próximo compromisso e Renato voltou a reclamar do calendário.

— Eu já estou na desvantagem em relação a outros treinadores porque assumi a dois meses e a cada três dias a gente teve um jogo. Mesmo assim estamos nas oitavas da Copa do Brasil, da Sul-Americana e no pelotão da frente. Agora vamos para o Mundial, muitas equipes vão dar férias, fazer uma nova pré-temporada e a gente vai voltar desgastado. Quer dizer, continuo na desvantagem.

Outras falas da coletiva de Renato após Internacional 0 x 2 Fluminense:

Sobre vencer o Internacional

— As vezes que eu enfrentei o Internacional ano passado, não jogamos na Arena por conta da enchente. Fico feliz pela exibição que tivemos hoje aqui diante de um grande time. O mais importante é que a gente conseguiu os três pontos da vitória fora de casa que nos coloca com 20. O objetivo é buscar o mais rapidamente os 45 e depois almejar coisas maiores.

Sobre priorizar competições

— Confio totalmente no meu grupo em todas as competições. Lá na frente a gente vê o que está acontecendo e tenta direcionar. Vamos tentar jogar com força máxima em todas as competições. Falo que o futebol está muito nivelado. O Fluminense foi único brasileiro que se classificou em primeiro na Sul-Americana, vem bem no Brasileiro. Não tem motivo para focar em uma competição. Vamos jogando sempre com força máxima e ver o que vai dar. O pensamento do Fluminense é ganhar.