Fluminense e Borussia Dortmund protagonizaram um empate sem gols, nesta terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Durante os 90 minutos, o clube carioca dominou as ações dentro de campo e foi a equipe que mais chegou perto da vitória. Nas redes sociais, uma chance desperdiçada pelo atacante Everaldo viralizou.

O lance aconteceu aos 57 minutos. Na ocasião, o camisa 9 do Tricolor recebeu um lançamento do meia Arias, que pecou a defesa do Borussia Dortmund desprevida e aberta. Como resultado, Everaldo arrancou em direção ao gol na frente da linha dos defensores rivais.

O atacante chegou a ter a oportunidade de finalizar em direção ao gol do time alemão, mas optou por realizar um corte e tocar para Canobbio, que finalizou marcado de forma fraca. O arremate sobrou lentamente nas mãos do goleiro Kobel. A jogada viralizou nas redes sociais, veja abaixo:

Fluminense no Mundial de Clubes

O clube carioca está no Grupo F do torneio da Fifa. O empate sem gols com o Borussia Dortmund, na estreia da competição, garantiu um ponto na tabela de classificação da chave inicial. Além do clube alemão, o Fluminense também encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coréia do Sul.

A equipe do técnico Renato Gaúcho retorna a campo pela competição no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

