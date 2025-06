Destaque do duelo entre Fluminense e Borussia Dortmund pela primeira rodada do Mundial de Clubes, Jhon Arias recebeu muitos elogios dos jornalistas presentes na transmissão da CazéTV. O rosto da emissora, Casimiro Miguel reproduziu comentários da torcida tricolor e acompanhou a opinião popular, mencionando que com o alto nível de atuação apresentado, é difícil que o jogador não receba grandes propostas na janela de transferências.

- Já tem torcedor do Fluminense na internet pedindo para o Jhon Arias jogar menos, porque do jeito que ele tá jogando, não termina o jogo aqui (no Fluminense) - elogiou.

Mais sobre Jhon Arias, destaque colombiano do Fluminense

Jhon Arias é uma das principais peças do Fluminense neste Mundial de Clubes e não por acaso é também o atleta com maior minutagem entre os jogadores de linha no elenco. A liderança do colombiano se mantém ao comparar os números com atletas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e com os de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns, adversários do Tricolor na competição.

Jhon Arias em ação pelo Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Com velocidade, força, qualidade técnica e versatilidade, Jhon Arias é o líder em assistências do time, com 12 passes para gol, além de três marcados. As atuações decisivas, somadas aparições pela seleção, colocaram o jogador do Fluminense na ordem do mais valioso colombiano do Mundial de Clubes. Conforme dados do portal Trasnfermarkt, o atleta está avaliado em 17 milhões de euros, seguido por Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em 16 milhões.

Próximos jogos do Fluminense

2ª Rodada – 21 de junho (sábado):

Jogo: Fluminense x Ulsan HD

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 25 de junho (quarta-feira):

Jogo: Mamelodi Sundowns x Fluminense

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Flórida

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN