A classificação do Real Madrid à semifinal do Mundial de Clubes trouxe um grande problema a ser resolvido na Espanha. Com a sequência de jogos, o descanso do elenco ficou comprometido para o calendário de La Liga, que tem início previsto para o dia 15 de agosto.

A estreia do Real no torneio nacional está prevista para acontecer na terça-feira, 19 de agosto, diante do Osasuna. Porém, há um contraste de datas segundo a Associação de Futebolistas Espanhola (AFE), que prevê dois períodos de dias contados antes do início de uma temporada.

De acordo com o estatuto da entidade, os jogadores precisam ter um período mínimo de 21 dias de férias antes de reapresentar-se. Após o recomeço dos trabalhos, são obrigatórias outras três semanas para recondicionamento dos atletas, e somente então há a disponibilidade para o retorno a jogos oficiais.

O Madrid joga pela semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9), diante do atual campeão europeu PSG. Com isso, são apenas 40 dias de diferença, sem que seja respeitado o prazo mínimo da AFE. Em caso de qualificação à decisão, que será no dia 13 de julho, menos dias estarão disponíveis para o retorno do clube.

A direção de La Liga, sob a batuta de Javier Tebas, segue em negativa sobre as possibilidades de adiamento do duelo. Tebas é um grande crítico do Mundial devido ao calendário, e já disse que não planeja conceder ao Real Madrid o benefício de atuar posteriormente. Caso haja a postergação do compromisso merengue, as datas disponíveis são as duas rodadas iniciais da Copa do Rei, no fim de outubro e no começo de dezembro.

⚪ Real Madrid busca vaga na decisão do Mundial de Clubes

Apesar do entrevero doméstico, o Real Madrid foca unicamente no Mundial. Sob o comando de Xabi Alonso, o time deixou Juventus e Borussia Dortmund para trás no mata-mata, e agora, encara o PSG buscando uma vaga na final. O duelo com os franceses acontece na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

