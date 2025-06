Salomón Rondón, do Pachuca, avançava em direção ao gol do Real Madrid quando foi puxado pela camisa pelo zagueiro Asencio, que prontamente foi expulso pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel. Jornalistas esboçaram sua opinião sobre a decisão do juiz em aplicar o vermelho direto para o zagueiro. Confira;

Veja o lance que levou Ramon Abatti Abel a expulsar Asensio

Escalação do Real

O time de Xabi Alonso foi definido com cerca de duas horas de antecedência. A surpresa ficou na parte ofensiva: Rodrygo foi sacado do time titular e dá lugar a Arda Güler. A alteração era projetada para a estreia; o brasileiro recebeu a oportunidade inicial, mas teve atuação apagada. Rüdiger, depois de quase dois meses, está disponível após recuperar-se de uma lesão, mas fica no banco de reservas.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

GOL: Thibaut Courtois

LTD: Trent Alexander-Arnold

🟥ZAG: Raúl Asencio (EXPULSO)

ZAG: Dean Huijsen

LTE: Fran García

MEI: Aurélien Tchouaméni

MEI: Jude Bellingham

MEI: Arda Güler

PTD: Federico Valverde

PTE: Vini Jr

CTA: Gonzalo García

