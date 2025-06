Atlético de Madrid x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam nesta segunda-feira (23) no Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo, que vale a classificação para as oitavas de final, será às 16h (de Brasília), com transmissão do Disney+ por streaming e da TV Globo. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

➡️ Discurso de Marlon Freitas contra o PSG viraliza e agita torcedores do Botafogo

O Glorioso chega motivado para o duelo após vitória histórica sobre o PSG, por 1 a 0, com gol de Igor Jesus. A equipe comandada por Renato Paiva tem 100% de aproveitamento e joga por um empate para avançar na primeira colocação da chave.

Ficha Técnica ATM BOT 3ª RODADA MUNDIAL DE CLUBES Data e Hora segunda-feira, 23 de junho, às 16h (de Brasília) Local Rose Bowl, em Los Angeles (EUA) Árbitro César Ramos (MEX) Assistentes Alberto Morín (MEX) e Maro Bisguerra (MEX) Var Guillermo Pacheco (MEX) Onde assistir

Paiva comandou o último treino neste domingo, às vésperas do confronto, e indicou que repetirá a escalação. Assim, o Botafogo deve ir a campo com: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino e Artur; Igor Jesus.

Do outro lado, o Atlético de Madrid também vem de boa vitória, por 3 a 1 sobre o Seattle Sounders. O time de Diego Simeone tem chance de classificação, mas precisa vencer o Botafogo por, pelo menos, três gols de diferença.

Os colchoneros também vão com força máxima, e a provável escalação tem: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galan; Barrios, De Paul, Koke e Giuliano Simeone; Julián Alvarez e Sorloth (Griezmann).

Veja mais informações sobre Atlético de Madrid x Botafogo:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galan; Barrios, De Paul, Koke e Giuliano Simeone; Julián Alvarez e Sorloth (Griezmann).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino e Artur; Igor Jesus.