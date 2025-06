Expulsão relâmpago de zagueiro do Real Madrid no Mundial agita torcedores na web

Logo aos seis minutos da etapa inicial do duelo entre Real Madrid e Pachuca, o zagueiro Asencio recebeu um cartão vermelho após impedir a conclusão de um contra-ataque do time mexicano. Último homem na jogada, o defensor puxou o atacante Salomón Rondón e foi imediatamente expulso pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel.

continua após a publicidade

Raul Asencio impediu o contra-ataque do Pachuca e foi expulso (Foto: Reprodução/DAZN)

O zagueiro do Real Madrid já havia falhado no duelo contra o Al-Hilal - cometendo um pênalti no atacante brasileiro Marcos Leonardo - na estreia da equipe espanhola no Mundial. Poucos dias depois, o jovem defensor voltou a falhar e recebeu uma chuva de críticas na web.

Real Madrid e Pachuca se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada do grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na Copa Intercontinental de 2024, Real e Pachuca já haviam se encontrado na decisão. O time espanhol, sob a batuta de Ancelotti, não deu chances aos azarões, que haviam eliminado o Botafogo na decisão. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr marcaram no triunfo por 3 a 0 e conquistaram o torneio.