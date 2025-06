Com clima de festa e Messi pelo caminho, Palmeiras invade Miami

Miami (EUA) - O Palmeiras chega a Miami na tarde deste domingo (22) para enfrentar o Inter Miami, o time de Messi, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa.

O jogo da próxima segunda-feira (23) vale a liderança do Grupo A, já que as duas equipes estão empatadas com quatro pontos na chave. O palco da partida decisiva será o Estádio Hard Rock, com capacidade para mais de 65 mil pessoas, que abriga jogos da NFL e corridas de F1.

Diferentemente de Nova Jersey, onde as torcidas brasileiras, inclusive a do próprio Palmeiras, se concentravam em bares e pontos turísticos específicos, em Miami, no sul da Flórida, é possível ver a cidade tomada pelo clima da competição.

Logo no desembarque no Aeroporto Internacional da cidade litorânea, é possível encontrar restaurantes temáticos e um calor humano típico da cidade multicultural, com forte influência latina.

Miami é uma cidade com muitos pontos turísticos ligados à gastronomia, esporte, moda, arte, cinema e parques de diversões. As avenidas centrais da praia são interditadas para a passagem de carros, priorizando a circulação de pedestres, bicicletas, patinetes e skates. Bares e restaurantes recebem os turistas com as mais diversas camisas de times de futebol.

Torcida do Palmeiras acompanha o time em Miami durante o Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Palmeiras em Miami:

Assim como em Nova York, a torcida do Palmeiras também prepara uma invasão em Miami, com a ajuda das embaixadas. O Verdão atuou em duas oportunidades no Estádio MetLife, diante do Porto e do Al-Ahly, do Egito.

O local recebeu uma boa quantidade de palmeirenses, que também marcaram presença em eventos oficiais do clube, como o 'Palmeiras Day', na loja da Puma, na Quinta Avenida, com a presença de troféus, ex-jogadores, mascotes e personalização de camisetas.

O Alviverde está aproveitando o Mundial de Clubes da Fifa para alavancar a internacionalização da marca pelos Estados Unidos. O Departamento de Marketing aproveitou a estadia em Greensboro, na Carolina do Norte, para promover um torneio de futebol entre 100 moradores do município.

O clube treinou nas dependências da Universidade da Carolina do Norte e adaptou quatro andares do hotel para oferecer a melhor infraestrutura possível aos seus atletas.

A Casa Palmeiras também terá sua edição em Miami, no bairro Wynwood, levando a cultura da cidade de São Paulo para o coração de Miami, promovendo encontros, exposições e vivências que revelam a força e a diversidade dos paulistanos.

Mas, na opinião do torcedor Matheus Miura, que está em Miami acompanhando o time, a invasão já começou na despedida do time em São Paulo.

— Em São Paulo, de madrugada, fazendo escala em Bogotá antes de ir para Nova York. O nosso voo já estava cheio e a gente estava no aeroporto, no bar. Na cidade, era um palmeirense em cada quarteirão. Muita gente aqui em Miami veio de fora. Acredito que estamos em duas mil pessoas. Estou me sentindo em casa, no litoral de São Paulo. Encontramos outras pessoas torcendo por outros times e o clima está amistoso, sem problema nenhum — relatou Matheus.

Matheus Miura acompanha o Palmeiras direto de Miami, nos Estados Unidos. (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

O Palmeiras vai fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Hard Rock ainda neste domingo (22). O treino que encerrou a preparação para o jogo ocorreu na manhã deste domingo (22), na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro.