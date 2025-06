De Bruyne pede ex-companheiro do Manchester City ao Napoli

A parceria que brilhou no Manchester City pode ganhar um novo capítulo na Itália. Segundo o "The Sun", da Inglaterra, Kevin De Bruyne está tentando convencer Antonio Conte, técnico do Napoli, a contratar Jack Grealish. O meia inglês, de 29 anos, perdeu espaço com Pep Guardiola e foi deixado fora do elenco do City no Mundial de Clubes.

Recém-chegado ao Napoli, De Bruyne, já começou a fazer lobby nos bastidores para ter o ex-companheiro ao seu lado. O belga acredita que Grealish pode se reencontrar sob comando de Conte - e também aproveitar a mudança de ares para reconquistar espaço na seleção inglesa.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Napoli avalia investimento de Jack Grealish, do Manchester City

Grealish foi comprado por 100 milhões de libras (cerca de R$ 700 milhões) junto ao Aston Villa, mas o Manchester City estaria disposto a aceitar um prejuízo significativo. O Napoli tem 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões) disponíveis para investir no jogador ou em Alejandro Garnacho, do Manchester United - mas a diretoria italiana só pretende contratar um dos dois.

Um dos obstáculos para o acerto com Grealish seria o salário: hoje ele recebe cerca de 1,3 milhão de libras por mês (aproximadamente R$ 9,1 milhões por mês), valor que o Napoli não pretende cobrir. O clube do sul da Itália estaria disposto a pagar pouco mais da metade disso. Mesmo assim, Grealish estaria inclinado a aceitar, de olho em uma possível convocação de volta para a seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel.

Outro interessado é o Everton, que gostaria de contar com o meia como grande nome para a inauguração de seu novo estádio, em Bramley-Moore Dock. Mas, neste momento, a preferência do jogador seria atuar no futebol italiano.

O Napoli, campeão da última Serie A, pode iniciar a próxima temporada com um elenco recheado de ex-Premier League. Scott McTominay (ex-Manchester United) foi eleito o melhor jogador da liga italiana, Billy Gilmour (ex-Chelsea e Brighton) tem sido destaque no meio-campo e Romelu Lukaku (ex-Chelsea e Manchester United) segue como referência no ataque. Philip Billing, ex-Bournemouth, também chegou em janeiro.

