Pep Guardiola se rende à torcida do Boca Juniors: ‘Uau’

O futebol sul-americano está roubando a cena no Mundial de Clubes, e até Pep Guardiola reconheceu. Em entrevista coletiva, o técnico do Manchester City demonstrou grande admiração pelo desempenho das equipes da América do Sul na competição, especialmente pelo Boca Juniors, comandado por Miguel Ángel Russo.

O desempenho do xeneizes no empate com o Benfica e a vitória de outros clubes do continente - como o Botafogo sobre o PSG e o Flamengo batendo o Chelsea - causaram impacto na Europa. Para Guardiola, os europeus precisam parar de se surpreender com esse tipo de resultado.

- Adoro quando jogamos contra times sul-americanos neste torneio. Como eles competem, como te desafiam. Admiro a maneira como defendem. Eu vejo o Boca Juniors indo em cada bola e penso: uau... é o fim do mundo. As pessoas dizem "que surpresa, um europeu perdeu"... Bem-vindos ao mundo real, amigos - disse Guardiola, encantado com a intensidade do Boca.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Maravilhado com o desempenho dos clubes sul-americanos no Mundial de Clubes, Guardiola foi perguntado se treinaria algum time do continente no futuro. O espanhol, surpreendentemente, não descartou a possibilidade, e aproveitou para elogiar a cultura dos torcedores.

- Por que não? Muita coisa boa no futebol aconteceu ali. Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia... todos esses países têm uma cultura futebolística que admiro. Eu amo jogar contra eles neste torneio. A cultura, a forma como os torcedores vivem cada lance... é disso que o futebol se trata - afirmou o treinador.

Na mesma entrevista, o técnico também falou sobre o momento do Manchester City, que vive uma reformulação após a primeira temporada sem títulos desde 2016. Com a chegada de novos reforços — como Reijnders, Cherki e Aït-Nouri —, Pep indicou que o elenco terá que ser reduzido.

