Brasileiro do Atlético de Madrid elogia Botafogo: ‘Muita qualidade’

Samuel Lino, brasileiro que defende o Atlético de Madrid, elogiou o Botafogo antes do duelo entre as duas equipes nesta segunda-feira (23). Ele afirmou que o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão é uma equipe de "muita qualidade e que defende bem".

As duas equipes vão se enfrentar no Estádio Rose Bowl, em Pasadena, às 16h (horário de Brasília). Os Colchoneros precisam vencer o Alvinegro por mais de dois gols para garantir sua vaga no mata-mata da competição.

- Primeiro, é um time com muita qualidade e ótimos jogadores. Eles defendem muito bem, conquistaram títulos importantes no Brasil. Sim, nós conseguimos. Mostramos nossa força nesta temporada - disse o brasileiro.

Lino ainda disse que o Atleti precisa atacar bem e se defender dos contra-ataques da equipe carioca. O ala ainda elogiou a maneira que o Botafogo atacou o PSG na vitória histórica por 1 a 0, na última quinta-feira.

Ao falar sobre o grupo, o brasileiro revelou que o vestiário está tranquilo para a partida diante do Alvinegro. Além disso, ele também afirmou que os jogadores sabem o que devem fazer e essa é "mentalidade" que precisam levar a campo.

- O vestiário está tranquilo, sabemos o que temos que fazer e essa é a mentalidade de todos. - explicou.

Melhorar em campo

Na visão do brasileiro, o Atleti precisa melhorar em todos os aspectos dentro de campo, mas o mais importante é se organizar para isso não afetar o time.

- Temos que melhorar em todos os aspectos. O mais importante é nos organizarmos e não enlouquecermos. Temos 90 minutos. - disse.

Samuel Lino comemorando gol na Champions League(Foto: by JAVIER SORIANO / AFP)

Samuel Lino, de 25 anos, foi revelado pelo São Bernardo, de São Paulo, mas logo cedo se transferiu para o Gil Vicente de Portugal, onde se destacou e atraiu o interesse do Atlético de Madrid, que acertou sua contratação em 2022. Desde então, defendeu em 92 partidas atuando como ponta-esquerdo e ala, marcando 12 gols e dando 14 assistências.