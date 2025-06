Após anúncio do técnico Simone Inzaghi, o Al Hilal está buscando reforços para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. O zagueiro Ali Lajami e o atacante Abdulkarim Darisi já foram anunciados oficialmente. Além disso, a equipe saudita fez uma proposta por Victor Osimhen, que pertence ao Napoli, mas jogou a última temporada pelo Galatasaray.

No último domingo (1), a FIFA abriu uma janela de transferências especial para que os clubes pudessem buscar reforços antes do Mundial de Clubes. Os times poderão concretizar as contratações até o dia 10 de junho, data de fechamento da janela.

Movimentações do Al Hilal na janela

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Al Hilal enviou uma oferta para o Napoli pelo atacante Victor Osimhen. A informação é que a proposta é de 65 milhões de euros fixados mais 5 milhões por metas batidas. Contudo, a equipe saudita ainda não chegou a um acordo com o jogador e a contratação pode não acontecer.

Osimhen comemorando gol pelo Galatasaray (Foto: Reprodução/Galatasaray)

Além de Osimhen, Éderson, volante brasileiro da Atalanta, também é alvo do Al Hilal. O jogador é bem avaliado pela comissão de Simone Inzaghi e deve ser procurado pelo clube saudita já para a disputa do Mundial de Clubes.

Divulgação / Atalanta

Outro nome especulado no clube saudita foi o do craque Cristiano Ronaldo, que está de saída do Al-Nasr. A notícia é que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (FIP) estaria disposto a convencer CR7 a ficar no futebol saudita. Contudo, nenhum anúncio oficial foi feito até o momento.

Cristiano Ronaldo comemora gol em Alemanha x Portugal pela Nations League. (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Bruno Fernandes, meia do Manchester United e da seleção portuguesa, ficou muito próximo do Al-Hilal. A equipe chegou a fazer uma proposta na casa de 100 milhões de libras (770 milhões de reais), mas o jogador recusou e a operação não foi concluída.

(Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Al Hilal está no grupo H do Mundial de Clubes e estreia no dia 18 de junho, contra o Real Madrid, em Miami.