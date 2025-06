Zagueiro do Real Madrid troca de advogado após ser acusado de crime sexual

O zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, decidiu trocar de advogado durante o processo criminal da acusação de pornografia infantil e divulgação de segredo. O defensor espanhol está sendo investigado ao lado de três jovens jogadores do clube merengue, em caso ocorrido em setembro de 2023, e a defesa da vítima solicitou uma pena de quatro anos de prisão ao jogador.

De acordo com o jornal "Marca", da Espanha, Asencio demitiu o advogado que o representava durante o caso. Agora, o zagueiro terá ao seu lado Alfonso Morales Camprubí, advogado dos serviços jurídicos do Real Madrid.

Entenda o caso ⚖️

O juiz do Tribunal nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, localizado nas Ilhas Canárias, emitiu uma resolução que envolve o nome do atleta, assim como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, que já não atuam mais no clube. O quarteto se envolveu com três jovens meninas no local; uma delas teria afirmado que estava com 16 anos à época, enquanto as outras já eram maiores de idade.

Contudo, o problema se deu quando Ferrán decidiu gravar os atos sexuais - consensuais, segundo a menor - em uma cabine privada. A distribuição das filmagens foi feita pelos jogadores e chegou a Asencio, que permaneceu fora da cabine. O zagueiro, assim como seus companheiros, compartilhou os vídeos com várias pessoas, após pedir os registros a Juan. A sentença do tribunal aponta que a jovem filmada teve "transtornos de estresse pós-traumático associados a sintomas ansiosos e depressivos".

Asencio no Real Madrid ⚪

Diante do entrevero judicial, o zagueiro Asencio precisou ser promovido ao time principal do Real Madrid de maneira fixa em 2024/25. Os diversos problemas de lesão da parte defensiva, incluindo atletas como Alaba, Éder Militão e Carvajal, levaram à introdução do jogador, que agradou o técnico Carlo Ancelotti e foi parte importante ao longo da temporada para suprir as ausências.

