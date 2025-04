Segundo André Hernan, há uma reunião marcada para semana que vem, em Londres, que pode selar o negócio entre Carlo Ancelotti e CBF. O treinador e a Federação ainda estão negociando o tempo de contrato, mas de acordo com o jornalista, as conversas estão avançando para um desfecho positivo. Ancelotti está na corda bamba do Real Madrid após a derrota para Barcelona na final da Copa do Rei.

Apesar de um provável acordo para Carlo Ancelotti ser treinador da Seleção Brasileira, o contrato do italiano com o Real Madrid ainda é um impasse. Mesmo com a eliminação precoce na Champions League após viés acachapante para o Arsenal e seguidas derrotas para o Barcelona, até em La Liga, Ancelotti ainda tem mais um ano de contrato com os Blancos. O clube, contudo, já trabalha com a possibilidade de terminar a trajetória de Carleto no fim desta temporada.

Porém, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, impôs como condição para ser técnico da Seleção Brasileira alguém que esteja disponível para a convocação para a próxima data Fifa. Isso acontecerá em algum momento da segunda quinzena de maio, e o Real Madrid joga a última rodada do Espanhol apenas no dia 25. Dessa forma, Ancelotti precisa romper seu contrato com o Real para assinar com a Seleção Brasileira.

Ancelotti se pronunciou sobre possível saída do Real Madrid

A derrota do Real Madrid na final da Copa do Rei, diante do grande rival Barcelona, colocou o técnico Carlo Ancelotti na corda bamba. O italiano, ligado a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, pode deixar o cargo na Espanha por conta das seguidas decepções na temporada.

Em entrevista coletiva após o revés por 3 a 2 para os catalães, o comandante foi questionado sobre seu futuro à frente dos Merengues, onde já está há quase quatro anos, e deixou a situação em aberto para decisão dos mandatários.

Carlo Ancelotti em coletiva na véspera de Real Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

- Posso seguir no clube, como também posso parar o trabalho por aqui. Isso vai ser um tema discutido nas próximas semanas, não hoje - declarou Ancelotti, que está na mira da Seleção Brasileira