O Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A definição aconteceu depois dos jogos do Grupo E, que começaram às 22h (de Brasília). O Monterrey derrotou o Urawa Reds por 4 a 0 e encerrou a participação na fase de grupos com cinco pontos. A Inter de Milão derrotou o River Plate por 2 a 0, chegou aos sete pontos e ficou com a liderança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O regulamento da Fifa prevê que os critérios de desempate são, em ordem: confronto direto; maior saldo de gols considerando as partidas do grupo entre os times envolvidos; maior número de gols marcados nas partidas do grupo entre os times envolvidos e o saldo de gols em todos os jogos do grupo. Veja como o cenário mudou ao longo da rodada.

continua após a publicidade

Minuto 0' - River Plate encara o Fluminense

Quando a bola rolou nas duas partidas, o River Plate era o líder do Grupo E com quatro pontos e a Inter de Milão era a segunda colocada com a mesma pontuação. No outro jogo, o Monterrey chegava aos três pontos com o empate e começou a pressionar o time do Urawa Reds em busca do primeiro gol no jogo. O ataque do time mexicano assustou o goleiro Nishikawa desde o início do confronto e atingiu o objetivo após a metade da primeira etapa.

Minuto 30' - Monterrey abre o placar

Aos 30 minutos da primeira etapa, o Monterrey finalmente conseguiu romper a barreira defensiva do Urawa Reds e abriu o placar com Nelson Deossa. O meia chutou de fora da área, o goleiro Nishikawa não conseguiu fazer a defesa e o time mexicano largou na frente. Com o gol, os mexicanos chegaram aos cinco pontos e ultrapassaram a Inter de Milão no saldo de gols e ficaram com a segunda posição do Grupo E.

continua após a publicidade

Minuto 34' - Monterrey amplia e entra no caminho do Fluminense

Berterame comemora gol do Monterrey marcado sobre o Urawa Reds (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Aos 34, o Monterrey mudou o cenário do Grupo E mais uma vez. German Beterame entrou na área e chutou rasteiro no canto de Nishikawa. O segundo gol do time mexicano mexeu mais uma vez na configuração do Grupo E. Os "Rayados" tomaram a liderança da Inter de Milão e assumiram o posto de possíveis rivais do Fluminense nas oitavas de final.

Aos 38, Jesus Corona soltou uma bomba de fora da área e ampliou o placar para o Monterrey com um golaço. O time mexicano foi para o intervalo na liderança do Grupo E.

Minuto 26 do segundo tempo - Inter de Milão passa a ser rival do Fluminense nas oitavas do Mundial

Esposito comemora gol da Inter de Milão contra o River Plate (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

A Inter de Milão fazia um jogo duro contra o River Plate, mas parava nas boas defesas do goleiro Armani. Aos 20, o lateral-esquerdo Martinez Quarta perdeu o domínio da bola no campo de defesa, cometeu falta em Mkhitaryan e foi expulso. Com um jogador a mais, a Inter de Milão encontrou mais espaços no ataque e abriu o placar com Esposito, que recebeu na área e bateu na saída de Armani. O gol levou o time italiano aos sete pontos, o recolocou na liderança do Grupo E e no caminho do Fluminense nas oitavas de final do Mundial.

➡️ Inter de Milão vence River Plate e enfrentará Fluminense no Mundial

Inter de Milão x Fluminense nas oitavas de final

🌏 Inter de Milão x Fluminense

⚽ Oitavas de final (Jogo 5)

📅 30 de junho, segunda-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank Of America Stadium