O goleiro Fábio abriu o coração e falou sobre o momento histórico que o Fluminense vive na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe se classificou para as oitavas de final da competição.

Na estreia, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Em seguida, venceu o Ulsan por 4 a 2 e, encerrando a fase de grupos, empatou novamente por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns. Em três jogos, Fábio passou dois deles sem ser vazado.

Após a partida, o goleiro comentou o momento do Fluminense e fez questão de lembrar jogadores que marcaram seus nomes na história do clube. Além disso, o arqueiro destacou conquistas anteriores, como a da Libertadores, para valorizar o processo de crescimento da equipe.

— Eu acho que é todo o processo de muitos anos atrás, toda a dedicação de outros grupos que foram contribuindo para o Fluminense conseguir melhorar dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas. Acho que a gestão é super importante também, para que a gente pudesse formar equipes que nos deram a possibilidade de vencer competições importantes como a Libertadores, que é um sonho do torcedor, um sonho dos jogadores, e a gente conseguiu isso, mas é um processo — disse Fábio ao Sportv.

— A gente tem que lembrar de todos que foram fundamentais. Mas a minha gratidão é sempre a Deus, em primeiro lugar, por me dar a oportunidade de fazer parte de um desses grupos que está vivendo, ao longo desses quatro anos, um momento super importante na história do grupo e da minha história. Então, agradeço a Deus e a todos que fizeram parte dessa evolução do Fluminense, dentro e fora de campo — completou.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

O que vem pela frente?

O empate por 0 a 0 entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, somado à vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Ulsan HD, colocou o Tricolor no caminho de River Plate (ARG) ou Inter de Milão.

O adversário será definido na noite desta quarta-feira, às 22h (horário de Brasília). River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam em confronto direto. Um empate a partir de 2 a 2 classifica as duas equipes — com os argentinos ficando em primeiro lugar. Na outra partida do grupo, o Monterrey, com dois pontos, encara o já eliminado Urawa Reds.

O confronto entre Fluminense e o segundo colocado do grupo será na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.