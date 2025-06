Arias revela ambição e metas do Fluminense no Mundial

O Fluminense empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com o resultado, o Tricolor encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo F. Após a partida, Jhon Arias, um dos destaques da equipe na competição, comentou os objetivos do clube e projetou os próximos passos no torneio.

➡️Empate coloca o Fluminense no caminho de River ou Inter de Milão

— Nosso grande objetivo, nosso sonho, era chegar às oitavas e quartas. Temos que esperar o adversário, analisar bem. Nosso primeiro objetivo era classificar, mas não era o único. Agora é passo a passo, com os pés no chão. O mata-mata é diferente, os times jogam com mais cautela — afirmou o colombiano em entrevista ao Sportv.

O adversário do Fluminense nas oitavas ainda será definido. A única certeza é que virá do Grupo E, que conta com equipes como Inter de Milão e River Plate. Arias evitou fazer projeções, mas ressaltou que o time não usará o jogo contra o Borussia Dortmund, na estreia, como referência para os próximos confrontos.

— Na verdade, não é muito parâmetro. Se pegarmos o Borussia em outra fase, será completamente diferente. Precisamos performar o melhor possível. Os jogos agora são outros. Independentemente de quem vier, temos que dar o nosso melhor. Estamos fazendo uma boa Copa. Vamos comemorar hoje, mas em breve estaremos focados nas oitavas — completou Arias.

Fluminense se classificou para próxima fase do Mundial (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Como foi Mamelodi x Fluminense pelo Mundial de Clubes

O 0 a 0 entre Fluminense e Mamelodi Sundowns e a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Ulsan HD colocaram o Tricolor no caminho de River Plate-ARG ou Inter de Milão. Apesar da chuva forte pela manhã e do alerta de tempestade, a partida transcorreu sobre sol e calor fortes. Além de muita tensão e ares de drama, já que tanto brasileiros quanto sul-africanos tinham chance e classificação. Os Downs dominaram a partida, fazendo com que o Tricolor tivesse poucas ações.

O adversário será definido na noite às 22h (de Brasília) desta quarta. River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam. Empate a partir de 2 a 2 classifica os dois times – com os argentinos ficando em primeiro. Na outra partida, Monterrey, com dois pontos, pega o já eliminado Urawa Reds. A partida entre Flu e os argentinos será na segunda (30), às 16h no Bank of America Stadium, em Charlotte.