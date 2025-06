Inter de Milão vence River Plate e enfrentará Fluminense no Mundial

No Grupo E do Mundial de Clubes, a Inter de Milão-ITA derrotou o River Plate-ARG por 2 a 0. Com isso, os italianos avançaram em primeiro lugar e terão pela frente o Fluminense nas oitavas. Tal jogo será na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília). Os argentinos, com o revés, foram eliminados da competição.

O embate decisivo aconteceu na noite desta quarta-feira (25), no Lumen Field, em Seattle (EUA). Os gols da Inter foram marcados por Pio Esposito e Bastoni, sendo ambos no 2º tempo.

Na outra partida do Grupo E, o Monterrey-MEX derrotou o Urawa Reds-JAP por 4 a 0. Classificados na segunda posição, os mexicanos enfrentarão o Borussia Dortmund-ALE nas oitavas do Mundial.

Inter e River fazem encontro decisivo

Inter de Milão e River Plate se enfrentaram com um cenário em aberto no Grupo E. Os dois clubes tinham chances de classificação e de queda, assim como o Monterrey no outro jogo. Os italianos criaram chance em chute de Asllani e a resposta argentina veio com Mastantuono, que obrigou Sommer a trabalhar.

Após jogada de Barella, Pio Esposito recebeu na área e finalizou rasteiro, mas a defesa do River conseguiu evitar o gol. Depois, Lautaro Martínez aproveitou passe de Mkhitaryan e mandou para fora. Ao mesmo tempo, o Monterrey começou a construir sua vitória sobre o Urawa Reds.

Nos instantes finais do 1º tempo, Montiel desperdiçou chance em cabeceio após cruzamento de Acuña. A Inter teve uma última chance com Pio Esposito, que se jogou tentando aproveitar passe de Dimarco, mas o gol não saiu.

Partida entre Inter de Milão e River Plate, pelo Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Inter de Milão acelerou o ritmo após o intervalo. O clube iniciou a etapa final criando chances com Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco. Pio Esposito também chegou perto de abrir o marcador, mas não alcançou a bola. O River tentou responder em cabeceio de Colidio, que foi nas mãos de Sommer.

Pouco depois, Martínez Quarta derrubou Mkhitaryan e foi expulso de forma direta. A situação argentina, que estava difícil, piorou com o gol de Pio Esposito. Após passe de Sučić, o jovem atacante limpou a marcação e fez seu primeiro gol com a camisa da Inter.

Avançando na liderança, a Inter tentou administrar o resultado nos minutos finais. Em boa chance, Mkhitaryan recebeu de Sučić, driblou o goleiro Armani e bateu para fora. Em arrancada, Bastoni superou a marcação e selou o 2 a 0 no placar. Assim, Internazionale e Fluminense farão um duelo nas oitavas.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO 2 X 0 RIVER PLATE

3ª RODADA - GRUPO E DO MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25/06/2025 - 22h

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

🥅 Gols: Pio Esposito aos 27 min do 2º T (INT); BBB aos 42 min do 1º T (RIV)

🟨 Cartões amarelos: Bastoni, Carlos Augusto, Sebastiano Esposito, Dumfries (INT); Montiel, Lanzini, Díaz (RIV)

🟥 Cartões vermelhos: Martínez Quarta, Montiel (RIV)

🗣️ Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

📺 VAR: Khamis Al Marri (QAT)

INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Darmian (Stefan de Vrij), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella (Sučić), Asllani, Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Pio Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martinez (Carboni).

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Diaz e Acuña; Kranevitter (Constantini), Aliendro (Lanzini) e Maxi Meza (Nacho Fernández); Mastantuono, Borja e Colidio (Pezzella).