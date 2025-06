Cancel

Com a aproximação do inédito Mundial de Clubes da FIFA com 32 times, a entidade máxima do futebol divulgou oficialmente os prazos e regras para contratações e inscrições de atletas. A nova edição do torneio, com estreia marcada para o dia 14 junho de 2025, traz ajustes importantes no calendário e nas normas de registros de jogadores, em resposta ao formato expandido e ao período de realização em meio à janela de transferências europeia.

Prazo principal para inscrições: até 10 de junho

A FIFA abriu no último domingo (1º de junho) uma janela exclusiva de transferências para os clubes classificados ao Mundial de Clubes. As equipes têm até o dia 10 de junho para enviar à entidade a lista definitiva com 35 jogadores que poderão disputar o torneio.

Até março, os clubes já haviam submetido uma lista preliminar com 35 a 50 nomes, e agora precisam reduzi-la para os 35 atletas finais. Caso algum reforço ainda esteja a caminho, os times podem deixar vagas em aberto na lista até o dia 10, permitindo a inclusão de novos jogadores contratados dentro do prazo oficial.

O troféu do Mundial de Clubes foi exposto antes da partida entre Los Angeles FC e Club América (Foto: Fredric J.Brown/AFP)

Jogadores com contrato até 30 de junho: o desafio da janela intermediária

Como o Mundial será realizado até meados de julho, a FIFA também pensou em jogadores com vínculos que se encerram em 30 de junho, data padrão de término de contratos na Europa.

Para resolver possíveis desfalques, foi criado um período de registro intermediário, entre 27 de junho e 3 de julho, permitindo aos clubes:

Inscrever novos jogadores livres , cujos contratos expiraram no meio do torneio;



, cujos contratos expiraram no meio do torneio; Repor jogadores que deixarem o elenco durante a competição;



durante a competição; Realizar até seis alterações na lista original de 35 atletas;



na lista original de 35 atletas; Incluir até dois jogadores extras, ampliando o número total para 37 inscritos.

Regras excepcionais e flexibilizações da FIFA

Além do ajuste nos prazos, a FIFA flexibilizou algumas regras de registro para acomodar o novo formato do torneio. Entre as medidas estão:

Jogadores poderão defender até três clubes diferentes no ano, se o terceiro for no Mundial — mesmo que já tenham atuado por dois clubes nacionais;

Goleiros lesionados ou doentes poderão ser substituídos a qualquer momento da competição, sem restrição de prazos;

Clubes participantes do Mundial estarão dispensados de liberar atletas para convocações durante o torneio, com exceção da Data FIFA de 2 a 10 de junho, que antecede o início da competição.

A única seleção afetada por esse conflito deve ser a Concacaf, devido à realização da Copa Ouro nesse período.

Impacto no mercado europeu

Como o Mundial coincide com a janela de verão europeia, a FIFA autorizou uma pausa de cinco dias no mercado, permitindo que as 12 semanas da janela principal sejam estendidas até 1º de setembro, sem comprometer os limites impostos por regulamentos locais.