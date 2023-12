O Mundial de Clubes 2023 será o último disputado com sete equipes, no formato usado desde 2005. Nele, os campeões da Libertadores e da UEFA Champions League se classificam diretamente para as semifinais. Nas quartas (segunda-fase), já estão os vencedores da Ásia, África e Concacaf, enquanto o representante do país-sede enfrenta o da Oceania no jogo de abertura (primeira fase).