Fluminense: Everaldo admite surpresa com escalação de Renato Gaúcho

O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O atacante Everaldo comentou sobre a mudança tática promovida pelo técnico Renato Gaúcho, que surpreendeu ao adotar um esquema com três zagueiros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A mudança teve como objetivo reforçar a segurança defensiva diante da forte ofensiva e do jogo aéreo do adversário italiano. Além disso, o treinador promoveu alterações no meio-campo e no ataque, com Facundo Bernal entrando no lugar de Hércules. A estratégia funcionou para conter a equipe italiana, vice-campeã da Liga dos Campeões da Uefa, e o time carioca mostrou solidez defensiva e inteligência para administrar a partida.

— É, para nós também foi uma surpresa, mas ele é o treinador, é a hierarquia. A gente só obedece. E nós compramos a ideia, tanto que pudemos mostrar dentro de campo hoje. Todo mundo se dedicou, todo mundo transpirou o tempo inteiro. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque a Inter é uma equipe que disputou a final da Champions League. É uma equipe muito forte, bastante entrosada. E a gente comprou a ideia do Renato e conseguimos mostrar que deu certo. Então, muito contente por isso — disse Everaldo.

continua após a publicidade

A vitória foi construída com um gol de Cano, logo aos dois minutos de jogo, e outro de Hércules nos acréscimos da etapa final. Com o resultado, o Fluminense segue vivo na competição e aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal.

— E agora, como eu falei, não sei como vai ser para o próximo jogo, porque a gente ainda não sabe quem será o adversário. Mas o momento agora é de desfrutar essa vitória e, a partir de amanhã, já voltar focado, trabalhando. Cada jogo aqui é difícil, e o próximo é sempre o mais difícil. Então vamos esperar o que ele vai nos passar para seguir desfrutando e, se Deus quiser, classificando — completou Everaldo.

continua após a publicidade

Everaldo começou no banco de reservas (Foto: Angela Weiss / AFP)

Fluminense nunca perdeu para times italianos

O Fluminense ostenta uma invencibilidade histórica diante de clubes italianos, com um retrospecto que atravessa décadas e diferentes gerações. Em 14 confrontos, entre amistosos e torneios internacionais, o Tricolor soma dez vitórias e quatro empates, sem jamais ter sido derrotado. A série começou em 1955, com triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina, em Gênova, e inclui resultados expressivos como o 1 a 0 sobre o Milan, no Torneio de Udine de 1984, além de vitórias contra Roma, Napoli, Torino e Genoa.

Os duelos ocorreram não só na Itália, mas também em países como Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O histórico reforça que, independentemente do palco, os italianos ainda não conseguiram superar o clube das Laranjeiras. A marca se mantém viva por mais de meio século e segue como um símbolo do protagonismo tricolor nos encontros internacionais.