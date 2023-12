Mundial de Clubes: quanto cada time gastou na formação do elenco atual?

Como o custo do elenco é calculado?



O levantamento da Pluri calcula quanto cada clube investiu na compra de direitos econômicos dos jogadores que compõem os respectivos elencos atuais. Não importa quando o jogador foi contratado. Se ele ainda está no clube, o seu custo foi incluído na conta.



➡️ Caro ou barato? Entenda como é definido o valor de mercado de um jogador de futebol



Cabe destacar que os gastos com contratações variam de acordo com a realidade financeira e a estratégia de cada clube. Enquanto há clubes com capacidade de investir pesado na compra de direitos, outros times optam por assinar com atletas livres no mercado ou por empréstimo.



Por mais valioso que um atleta seja, se ele estava livre no mercado no momento da contratação, o clube não teve que pagar por uma taxa de transferência - e, por isso, não entra no cálculo. São os casos de Marcelo, Fábio e Cano no Fluminense, por exemplo.



➡️ Quem são os jogadores mais valiosos do Mundial de Clubes? Veja ranking



Outro fator a se ressaltar nesta análise é o uso de atletas formados na base. Clubes que conseguem integrar e manter jovens talentos no time profissional tendem a gastar menos com reforços.