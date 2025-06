A classificação histórica do Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes, com a vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, foi recebida com surpresa e lamento na Itália. A imprensa italiana repercutiu a vitória tricolor, tratando o resultado como um "feito" da equipe brasileira e o ponto final de uma temporada desastrosa para o time de Milão.

'Inter vai para casa, está fora do Mundial!'

Um dos principais jornais esportivos do país resumiu o sentimento de decepção logo em sua manchete: "Inter vai para casa, está fora do Mundial! Feito do Fluminense". A publicação destacou que a equipe comandada por Cristian Chivu "cai de surpresa" nas oitavas de final.

A análise ressalta o fracasso completo da equipe na temporada, que agora chega ao fim sem nenhuma taça. "Termina com zero títulos a temporada dos nerazzurri, que falham na quinta competição que tiveram à disposição nesta temporada: depois da Supercopa da Itália, Copa da Itália, Serie A e Champions League, o Mundial de Clubes também se encerra sem nada", escreveu o jornal.

A comemoração do Fluminense! (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Como os italianos viram o jogo

Na visão da imprensa local, a Inter de Milão teve um início difícil ao sofrer o gol de Germán Cano logo aos 3 minutos de jogo, o que mudou todo o roteiro da partida.

O jornal também destacou o clima quente do jogo no final do primeiro tempo, citando a "alta tensão entre o técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, e Mkhitaryan", quando o treinador brasileiro foi amarelado após uma discussão com o jogador armênio em uma cobrança de lateral. A publicação ainda mencionou o gol anulado de Ignácio aos 40 minutos, que poderia ter ampliado a vantagem tricolor antes mesmo do intervalo.

A partida das quartas de final

Com a classificação garantida sobre a Inter de Milão, o Fluminense agora aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira (4 de julho), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, para enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal.

