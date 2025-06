CHARLOTTE (EUA) - O Fluminense venceu a Inter de Milão e está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O goleiro Fábio, um dos heróis da classificação, falou após a partida e explicou a estratégia utilizada por Renato Gaúcho no confronto.

Fluminense bate a Inter de Milão e vai às quartas de final

Renê fala sobre 'livramento' no jogo contra Inter de Milão pelo Mundial

— Espelhar a equipe da Inter, uma equipe de muita qualidade, que joga junto, então tem essa facilidade. E a gente conseguiu também esse espelhamento dentro do campo com muita dedicação, com inteligência e com muito vigor físico. Também aumentamos a estatura do nosso time, tanto para as bolas defensivas como para o ofensivo também, onde a gente ficaria forte. Então, acho que a gente conseguiu taticamente fazer o que era necessário, a entrega total de todos do início até o fim para concretizar com essa classificação — disse o goleiro.

O jogador também comentou sobre a atuação induvidual na partida e agradeceu ao apoio da torcida presente no estádio.

— Eu sou um instrumento e pude ajudar meus companheiros ali com as defesas num momento importante da partida. É ser grato a todos que lutaram, correram, se dedicaram, o torcedor que, desde a nossa saída lá do hotel, tava ali incentivando. Isso daí que é lindo de ver, mas a gente nunca pode perder o foco — completou Fábio.

Elenco do Fluminense comemora gol contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí no Mundial?

O Tricolor espera o vencedor do confronto entre Manchester City e Inter de Milão, que se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília).

