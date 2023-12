Realizado desde 2000, o Mundial de Clubes da Fifa conta com a participação de sete clubes de todas as partes do mundo, incluindo a América do Sul. Nesta edição, o representante da Conmebol é o Fluminense, estreante da competição após vencer a Libertadores pela primeira vez em sua história. Mas afinal, quais são os times brasileiros com mais aparições em Mundiais da Fifa? O Lance! te conta.