Quais são os maiores salários do Mundial de Clubes? Veja ranking

No elenco do Fluminense, ninguém chega perto dos salários acima. Marcelo e Cano, entre os mais bem pagos do Tricolor, recebem menos de R$ 1 milhão por mês, por exemplo.



Folhas salariais de Manchester City, Al-Ittihad e Fluminense:



💰 Manchester City - R$ 105 milhões por mês

💰 Al-Ittihad - R$ 77,9 milhões por mês



Para efeito de comparação, a folha salarial do Fluminense gira entre R$ 8,5 e R$ 9 milhões, segundo o ge.globo.