PSG x Inter Miami pelo Mundial terá arbitragem brasileira

Um dos grandes confrontos das oitavas de final Mundial de Clubes da Fifa terá arbitragem brasileira. Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) será o responsável pelo apito na partida entre PSG e Inter Miami, no domingo (29), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium.

Wilton Pereira trabalhou em dois jogos na fase de grupos da competição: Monterrey 1 x 1 Inter de Milão e Salzburg 0 x 0 Al-Hilal. Ele também esteve presente na partida de playoff entre LAFC e América-MEX, que classificou a equipe estadunidense.

Wilton Pereira Sampaio apitará duelo entre PSG e Inter Miami (Foto: Stu Forster/AFP)

Ele terá como auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires, também do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Completam a equipe de arbitragem os argelinos Mustapha Ghorbal (quarto árbitro) e Mokrani Gourari (quinto).

Reencontro no Mundial

PSG e Inter Miami podem não fazer o confronto mais equilibrado, mas com certeza um dos mais esperados. Isso porque marcará o reencontro do craque Lionel Messi, ex-jogador do time francês, após a conturbada saída em 2023.

A equipe francesa, atual vencedora da Liga dos Campeões, avançou na liderança do Grupo B levando a melhor em relação ao Botafogo devido ao saldo de gols - houve empate triplo com o Atlético de Madrid, que ficou fora pelo mesmo critério. Já o Miami caiu em grupo equilibrado, chegou a liderar após abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras na última rodada, mas cedeu o empate e se classificou na segunda colocação.