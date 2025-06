Arbitragem do Mundial de Clubes é discreta e valoriza jogo dinâmico

O Mundial de Clubes da Fifa esquentou em sua chegada à fase oitavas de final e com a arbitragem pouco comentada quanto a lances polêmicos e decisões. Um dos grandes destaques da nova competição foi a dinâmica dos duelos da fase de grupos, com número de falta se aproximando do padrão europeu.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr brilha, Real Madrid vence RB Salzburg e garante vaga nas oitavas do Mundial

Isso reflete na qualidade dos jogos, que têm tem sido muito elogiada. A recomendação é clara e reafirma o cenário apresentado na temporada 2024/2025: critérios bem definidos em campo e pouca intervenção do responsável pelo vídeo. Os números após 48 jogos apresentam melhora significativa na média quando comparados às médias de grandes ligas.

Na fase de grupos, ao todo, 1117 faltas foram marcadas, somando as infrações dos 48 duelos. Isso dá uma média de 23,2 por partida, menor em relação à última temporada da Premier League, o Campeonato Inglês, que teve 25,9 de média por confronto. Os dados foram retirados da Central do Mundial do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Conheça a Central do Mundial e acompanhe as estatísticas!

Quando comparado à elite do futebol brasileiro, o número também é inferior. No último ano, a Série A do Brasileirão teve média de 25,2 faltas por partida. Isso deixaria o Mundial de Clubes da Fifa fora das dez primeiras posições de torneios mais faltosos do mundo, como apontou o último levantamento do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). A Série B, no entanto, apareceu na 6ª colocação com 27,1 faltas por jogo.

O número de cartões também é inferior em comparação à principal liga do planeta. Na Inglaterra, a média é de quatro cartões amarelos por jogo, enquanto no torneio intercontinental disputado nos Estados Unidos é de três. Ao fim da primeira fase, dez cartões vermelhos foram aplicados, sendo metade para equipes argentinas - três para o River Plate e dois para o Boca Juniors.

continua após a publicidade

Brasileiros no Mundial

Representam o Brasil na arbitragem da competição Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) e Ramon Abatti Abel (Fifa/SC). Os dois estão na primeira prateleira do quadro da CBF e são cotados até mesmo para a decisão, caso clubes da Conmebol não estejam disputando, como revelou ao Lance! Rodrigo Martins Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Ramon Abatti apitou o jogo entre Real Madrid e Pachuc no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

- O Wilton e o Ramon estão atuando lá da mesma forma que atuam aqui. Com correção, prevenção, com postura, presença física… mas o mais importante é que lá, eles não estão tendo o protagonismo que às vezes é dado ao árbitro no Brasil. Não é saudável. Às vezes, é uma superexposição. E quando nós vemos um Mundial desses, serve como reflexão para todos nós. Será que nós, buscando a superexposição do árbitro, estamos ajudando ou atrapalhando? Assim como o atleta, a superexposição vai fazer com que ele (árbitro) tenha uma pressão exagerada e uma queda de performance. Mas a participação deles está extraordinária, e eu diria para vocês que eles são cotados hoje para estarem entre os finalistas da competição - disse.

A equipe de arbitragem da Fifa para o Mundial e Clubes conta com 117 profissionais, sendo 35 árbitros, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo. Desses, além de Wilton e Ramon, também foram escalados os auxiliares Rafael Alves, Bruno Boschilia, Danilo Manis e Bruno Pires.