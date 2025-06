Quem é mais rico? Compare as fortunas de Leila Pereira e John Textor

Palmeiras e Botafogo duelam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Mas o confronto entre os dois clubes brasileiros também chama atenção fora das quatro linhas. Isso porque as figuras centrais das gestões — Leila Pereira e John Textor — são nomes de peso quando o assunto é dinheiro e influência no futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📈 Leila Pereira: fortuna bilionária no Brasil

Leila Pereira apareceu em 2023 como a 4ª mulher mais rica do Brasil, segundo ranking da revista Forbes. Na época, seu patrimônio estimado era de R$ 8 bilhões, valor que a colocava como uma das empresárias mais poderosas do país.

Grande parte de sua fortuna vem do conglomerado de empresas que possui ao lado do marido, José Roberto Lamacchia. O casal é dono da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM) — marcas fortemente ligadas ao Palmeiras, inclusive como patrocinadoras. Leila ainda criou recentemente a Placar Linhas Aéreas, responsável pelo transporte do elenco alviverde em competições nacionais e internacionais.

continua após a publicidade

👔 John Textor: fortuna incerta, mas com múltiplos clubes

Já John Textor é um magnata americano que fez carreira nas áreas de tecnologia, mídia e esportes. Com passagens por empresas de efeitos visuais e tecnologia de imagem, passou a investir no futebol em 2021 ao fundar a Eagle Football Holdings, grupo que controla o Botafogo, o Lyon (França), o RWD Molenbeek (Bélgica) e tem participação no Crystal Palace (Inglaterra).

Apesar de movimentar cifras bilionárias, Textor não figura na lista de bilionários da Forbes. Estima-se que tenha investido mais de R$ 2 bilhões no futebol, mas muitos desses recursos vêm da holding e de seus investidores. Ele está próximo de vender sua participação no Crystal Palace por R$ 1,4 bilhão, mas o valor será revertido para a Eagle, e não diretamente para ele.

continua após a publicidade

💸 Quem tem mais poder financeiro?

Na comparação direta, Leila Pereira lidera em patrimônio pessoal e independência financeira. A empresária comanda suas empresas diretamente e tem total controle sobre os recursos, enquanto Textor atua como executivo de uma holding, respondendo a outros investidores.

Se no campo o confronto promete equilíbrio, fora dele a balança pesa para o lado da presidente do Palmeiras.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.