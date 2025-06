PSG x Botafogo terá reencontro de Textor e Al-Khelaïfi após desavenças

Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Los Angeles, na Califórnia, para mais um capítulo da recente rivalidade entre dois grandes investidores: John Textor, acionista da SAF do Alvinegro, e Nasser Al-Khelaïfi, investidor e presidente do clube francês.

Textor também controla a gestão do Lyon, grande clube da França, com quem planeja fazer o mesmo processo de recuperação e retomada ao protagonismo. Por lá, o Paris Saint-Germain, desde a chegada de Al-Khelaïfi com o aporte da Qatar Sports Investments (QSI), em 2011, foram 13 campeonatos nacionais.

A polêmica entre os gestores bilionários iniciou em julho de 2024. Em fevereiro deste ano, o jornal L'Équipe, da França, vazou áudios de uma discussão em uma reunião sobre direitos de transmissão da Ligue 1. Nela, Al-Khelaïfi manda Textor "calar a boca" e o chama de "caubói".

- John (Textor), cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco - Textor, como resposta, foi ao gramado antes de um Lyon x PSG com um chapéu de caubói.

Textor com chapéu de caubói (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Ataques e provocações

Também no início de 2025, John Textor, durante participação no programa "Rothen S'Enflamme", do portal "RMC Esporte", afirmou que o PSG tem proteção institucional a pedido da UEFA porque o catariano é presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) e que tem influência absoluta no futebol francês.

Os clubes tiveram os caminhos cruzados no Mundial após sorteio da Fifa. Sobre o confronto, em abril, o estadunidense provocou o gigante francês, diminuindo sua relevância.

- O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris, um time histórico como o do Atlético de Madri e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso — disse em entrevista à "DAZN".

PSG x Botafogo após paz na relação

No mês seguinte, John Textor foi convidado por Nasser Al-Khelaïfi e marcou presença no camarote do catari para o duelo entre PSG e Arsenal, no Parque dos Príncipes, pela semifinal da Liga dos Campeões. O dono da SAF do Botafogo, marcado por "bater de frente" com o poderoso da QSI, amenizou as discussões.

- Feliz por trabalhar novamente com NAK (Nasser Al-Khelafi), nesse momento crítico, nos desafios e oportunidades para o futebol francês. Em tempos como este, nós trabalharemos juntos. Por isso, deixei me chapéu de cowboy em Lyon.

Botafogo e PSG estrearam com vitória na Mundial de Clubes da Fifa, sobre Seattle Sounders e Atlético de Madrid, respectivamente. O duelo válido pela segunda rodada do Grupo B pode definir a classificação antecipada para a próxima fase.